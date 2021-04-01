【營事檔案】甜椒炒鮮魷　營養飯盒之選

甜椒炒鮮魷是一道色香味俱全的菜式。甜椒色彩鮮艷，配上健康低脂的魷魚，能增進食欲之餘又能吸收到各種營養。

三色椒 提高免疫力

三色椒又稱為燈籠椒，雖然它們顏色不同，但其實它們都屬於同一個品種。青椒是未成熟的甜椒，而紅椒就是完全成熟的甜椒；除了顏色不同之外，營養成分亦有所不同。青椒含較豐富的葉綠素及豐富維他命C，而紅色的甜椒則含有豐富的番茄紅素及椒紅素，能抗氧化及提高免疫力。

魷魚 有營不遜於牛肉

魷魚具有高蛋白、低脂肪、低熱量的優點，其營養價值毫不遜色於牛肉和吞拿魚。每100克魷魚就含有18克蛋白質，以及少於2克的脂肪。坊間有很多人都會擔心多吃魷魚會令膽固醇過高，其實有研究指出高膽固醇的食物並非令膽固醇上升的主因；令膽固醇上升的主要是反式脂肪及肉類中的飽和脂肪等，所以大家可放心食用魷魚。

這道甜椒炒鮮魷簡單易煮，返工帶飯食用可謂最好不過，魷魚隔夜再翻熱，也不會影響口感，而甜椒又不會因爲翻熱而變黃，這道菜配白飯開胃又有營養，絕對是最佳飯盒之選。

【甜椒炒鮮魷】

材料：

魷魚 1條

紅椒 半個

青椒 半個

蒜頭 2粒

薑 2片

葱 1棵

醃料：

紹興酒 半湯匙

胡椒粉 1茶匙

鹽 1茶匙

調味料：

紹興酒 半湯匙

胡椒粉 半茶匙

糖 半茶匙

做法：

1.先把魷魚去骨，切片、介成十字紋，用醃料醃約15分鐘。

2.把甜椒切件，蒜頭切粒，葱切段，薑切片。

3.煲滾水，放入魷魚稍微灼一下後備用。

4.爆香蒜和薑，放入所有材料和調味料，翻炒至全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。