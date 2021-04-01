同麥貝夷道歉！翟威廉認有短暫伴侶：我都係成年人

藝人翟威廉出席復活節市集活動售賣果汁，現場見他身形脹了不少，記者笑言他幸福肥，他一面苦笑：「唔慌唔肥！」

對於早前藝人麥貝夷控訴前男友出軌，大爆對方性伴侶數量驚人，矛頭直指他，對此他說：「有一點要澄清，我唔係麥貝夷男友，從來冇拍過拖，個Story唔係講我。」但他一度懷疑是否講自己：「我重新睇佢個Story，佢唔係講佢男友，考慮緊佢係咪講我，佢WhatsApp一早封咗我，冇乜交流，我都了解當中點解。」他直言單身了7年，與陳庭欣分手後，一直沒有女友，但承認有伴侶。問到是否性伴侶？他說：「我係成年人，7年有短暫伴侶，但冇One Night Stand，同有日本人和韓國人拍過散拖，唔係無數咁多，係正常。」他並多次向麥貝夷道歉：「係咪講緊我，我唔知，但如果呢事件令麥貝夷唔開心，我講Sorry。」

他表示自己從來不講大話，在感情上好直接，他說報道出街時，他正忙於籌備市集生意，沒有時間理會，但之後再看時，感到不開心，他說：「我糾結咗好耐，都唔開心，託個朋友問，叫佢出番個Story唔係話我，但朋友話唔方便，或者係唔方便再講、再提。（性伴侶指控對你好大影響？）最初我好糾結，我都36歲，自己生活模式自己決定，使乜理人點睇。」他說做「Happy Live」時，音樂令他豁然開朗，他並稱讚麥貝夷很好，過往幫了很多忙，共同努力付出，他希望事件能告一段落。

麥貝夷接受訪問時表示：「多謝關心，其實要回應嘅內容都之前IG Story已經交代了，對於對方嘅道歉都感到錯愕。現在只希望亦唔想事件再繼續發酵，對於不必要既說法同揣測都不多回應了，亦不方便對其他人及自己的私生活多作評論。現在只想事情過去及好好面對之後工作。」