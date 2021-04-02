闊別10年再合作　JW衛蘭任《聲夢》導師

歌手JW（王灝兒）及衛蘭（Janice）為無綫新歌唱比賽《聲夢傳奇》擔任導師，講到她們繼合唱《男人信什麼》後事隔超過10年再合作，2人大感期待又開心，問到導師之間會否Battle？JW笑說不知道，今日主要來揀選學員入隊：「見到啲參賽者好細個，但好大膽，我細個都有參加歌唱比賽，不過14、15歲嗰陣嘅自己唔大膽，享受唔到唱歌。（唱你啲歌會加分？）唔會，因為我好熟自己啲歌，揀我嘅歌唱會開心，但同時都好戥佢哋擔心，反而唱男歌手嘅歌係會好啲。」

Janice就覺得風格最重要，切忌模仿主唱的歌唱Style：「透過節目真係學咗好多嘢，都留意番自己嘅演出。」她們又否認是嚴師：「會體諒佢哋、想佢哋做得好，始終都係新，會想同佢哋分享我哋識嘅嘢。」JW接謂：「我唔係最專業嘅歌手，冇話要教授啲咩技巧，但我識得聽。」講到有網民將《聲》跟ViuTV《全民造星》做比較，JW表示：「全世界都有好多平台搞歌唱比賽，係件好事。」

另外，提到許廷鏗離開華納，前同門歌手Janice指跟對方不太熟，只形容為同事關係：「希望佢揀之後嘅路會開心。（佢回復自由身後多咗嘢做，你覺唔覺得自己少嘢做？）咁我背後都做緊好多嘢，雖然呢幾個月冇嘢出，但其實係儲緊子彈。（會唔會想做啲有錢搵嘅工作？）有機會都想嘅，但眼前做好自己啲嘢先。」