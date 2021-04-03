神奇鴨嘴帽　每日6分鐘激活頭髮？

早前外國一間植髮機構公布了「全球十大最性感禿頭男」排行榜，結果瞬間成為城中熱話，然而俗語有云：「有頭髮邊個想做瘌痢」，所以尚有頭髮的話就要好好護理。有代理最近引入了來自美國的Capillus激光生髮帽，專為頭髮變薄、脫髮或頭頂禿髮的人士而設，號稱每天一次、每次6分鐘就能防止脫髮，甚至令頭髮再生！

生髮帽的原理是利用波長650nm的專利低能量激光，穿透頭皮3至5mm的毛囊位置，從而刺激毛囊底部細胞的線粒體，促成細胞生長，達致活髮效果。系列提供Ultra、Plus及Pro三個型號，激光頭分別達到82個、202個及272個，總能量依次為410mW、1,010mW及1,360mW，全部獲得美國食品及藥物管理局(FDA)認可，使用時不會感到疼痛或不適，保證安全並無副作用。

根據官方資料，一般情況下用戶每天使用6分鐘，持續治療2至4月便有成效，臨床試驗更證實黑髮人士使用後髮量增加了51%。無論那一個型號，套裝均附有帽子、便攜箱、鋰電池充電器、充電夾及國際通用電池適配器，惟留意入場費不菲，要錢定要頭髮就自行斟酌了。

<同場加映>

今時今日鴨嘴帽除了生髮，原來仲可製冷。正在Kickstarter眾籌中的Fitness Cap便內置冷卻系統，可一邊幫助用戶排汗，一邊保持髮型。專用App還提供數據追蹤、運動短片及使用貼士，完全為好動人士而設。