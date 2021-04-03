張國榮《東邪西毒》首個鏡頭曝光　講緊咩對白？　

澤東電影成立30周年，於今年的第45屆香港國際電影節中，特別安排了「澤東三十 念念不忘」的環節，放送全新修復的王家衛代表作品《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》和 《2046》。昨晚（2日）在《春光乍洩》的放映會後，片尾放送了一段長30分鐘的短片，當中播出大量王家衛作品中未曾曝光的片段。

最令人意外的是張國榮在《東邪西毒》飾演歐陽鋒的第一個拍攝鏡頭，片中他未有鬍鬚，令人相當驚喜兼意想不到。但由於聲軌已經遺失，故只有畫面沒有聲音，不知他當時講甚麼對白。

而另一個「彩蛋」是《花樣年華》中，一個梁朝偉留鬚被刪剪片段，效果型得相當震撼。但由於片中呈現出的色調、造型背景，都有別於《花》片中的格調，未知當中是否另存底蘊。

而在《春光乍洩》中，其中一場講述梁朝偉飾演的「黎耀輝」，刻意將「何寶榮」張國榮的護照收起，目的是令何寶榮永遠留在自己身邊。但在刪剪的片段中，播出了一幕由黎耀輝親述的自白，在反問何寶榮是否記得自己的名字？更說：「其實何寶榮個名係我，你叫黎耀輝。」收起護照目的，是希望對方的名字永遠跟自己在一起。