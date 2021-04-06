胡杏兒復活節前順產誕逾8磅重細仔　宣布收山唔再生

藝人胡杏兒早前懷有第3胎都照返大陸做真人騷，今日佢終於宣布囝囝李奕宏（Liam）出世！杏兒在老公李乘德（Philip）陪同下入產房順產，誕下重8磅多的小Liam，再加上老公及兩個仔仔，屋企有齊4條King。懷胎十月的她沒想過BB這麼重磅，所以笑說這次分娩過程比較辛苦，但辛苦也值得。杏兒形容細仔個樣係大仔同二仔混合體，而中、英文名均出自老公Philip手筆。

杏兒特登揀今日13點14分公布喜訊，寓意一生一世，是她與老公表達愛護3個小孩一生一世的承諾，又指其實生男或女不打緊，最緊要是他們身體健康、快樂成長。雖然3胎都是仔仔，但杏兒坦言：「收山了，不會再追，始終需要時間悉心照顧、教導，培養孩子們。」榮升哥哥的Brendan與Ryan亦對弟弟Liam愛護有加，不停錫錫大方送香吻，盡顯兄弟情。

杏兒直言細仔於復活節前已經出世，不過湊BB太忙，所以現在才公布：「多謝大家嘅祝福！無諗過佢咁重，都8磅幾，係順產嘅，生佢都少少辛苦，因為佢大隻。今次老公都入到產房陪我，BB似哥哥同二哥哥嘅混合體。兩個哥哥見到弟弟都好開心、好新奇，爭住去錫佢、睇佢，依家BB都好乖，好易湊，不過驚佢『小器』呀！」佢又透露公布時間並非BB出世時間，不過仍希望仔仔都健康快樂。

而Philip亦在社交網晒出手持BB籃的父子合照，並表示細仔英文名Liam是「堅決的保護者」的意思，對囝囝充滿期許，中文名則按族譜而改。