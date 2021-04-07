東方日報C1：王菲唔捨得「分手」世紀再拖霆鋒

謝霆鋒與王菲復合近7年後，由於大半年鮮有合體兼各有各玩，去年傳出又分手，在滿地花生之際，霆鋒被拍得甫落機就直奔女友香閨之外，近日更自動波上演相隔21年的「世紀一拖」，兩人十指緊扣趕返歸，據知霆鋒即將返港，和女友臨別依依，難怪特別癡纏！

40歲謝霆鋒和天后女友王菲自2014年復合後，在內地經常出雙入對，但自去年10月開始，除了有大半年時間未見合體，現年51歲的女友更傳出撻着小鮮肉Ryan，在短短2個月間被踢爆4度密會，包括齊唱K、孖住睇音樂節及Ryan擔任王菲直播活動的和音。而霆鋒則經常形單影隻，就算放假也沒有陪女友，反而跟師弟陳偉霆玩滑雪，又在王菲傳出新緋聞1個月後，被發現沒有追蹤女友的社交網，令人揣測分手之說非空穴來風。

去飯局襯到絕

在情變流傳多個月期間，王菲及霆鋒一直未有開金口，但身體最誠實，繼上次男方被拍到一落飛機就撲返女友家後，近日兩人和友人飯局後離開時，被捕獲重演21年前的「世紀一拖」。當晚如小情侶的他們打扮絕配，齊齊以黑帽、黑衫襯黑口罩現身，雖然現場亦「黑麻麻」，但兩隻互纏的手依然可見，更因不捨「分手」，惟有各自用另一隻手和友人揮手道別。行到座駕時，霆鋒盡男友的「天職」為女友開車門後，然後上車等待忙於跟友人講再見的女友，之後才雙雙返回女友的寓所繼續溫馨。據知長駐內地的霆鋒稍後將返港探望父母，有感和女友臨別在即，當然要爭取時間「恩愛吓」。

其實王菲與霆鋒今次已非首次公開互拖，「第1拖」是發生於2000年，當晚身在香港的兩人離開梁朝偉的康城影帝派對時，王菲伸出「天后之手」拖實霆鋒走人，「鋒菲戀」正式公諸於世。而今次2人再拖手，其震撼力依然強勁，「王菲謝霆鋒牽手」一詞，又再火速登上熱搜榜。

打「新歡」入冷宮

另外，近數月被傳跟王菲如影隨形的「新歡」Ryan，未獲邀出席當晚飯局，據知這是王菲的悉心安排，皆因有「真男友」在身邊，何需要「冒牌貨」現身形成兩男一女的「嬲」字呢？可見王菲仍然重視霆鋒的感受。有知情人爆料，指Ryan除了是王菲的「忠粉」之外，亦是「鋒菲」的共同朋友，只是天后愛熱鬧，而霆鋒偏愛靜，所以女友出外和友人消遣時，霆鋒鮮有同行，不過能給另一半百分百的自由度及信任，絕對是愛的表現！

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