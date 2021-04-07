ANSONBEAN苦練舞步勁緊張　請鄭欣宜食蕉做見面禮

剛加盟寰亞的歌手ANSONBEAN（陳毅燊）獲安排與師姐鄭欣宜（Joyce）首次合作新歌《@princejoyce（featuring ANSONBEAN）》，而他對師姐相當尊重，拍攝MV當日就算沒有他的通告，但依然到場探班，還送上一袋蕉作「萬歲」，氹得Joyce笑不攏咀，Joyce立即邀請師弟拍片，並放在社交網晒命。

ANSONBEAN對師姐讚口不絕：「可以同Joyce合作好開心！我一去到已經畀個又靚又壯觀嘅景嚇親，再見埋着住套好靚舞衣嘅Joyce，佢手上啲水晶長指甲又好靚，襯起佢好型，搞到我望住佢都有少少緊張，所以只係敢同佢講加油呀！」平時跳跳紮的他其實勤力又好學，知道要在新MV中演出時，立即私底下加操練舞：「MV隻舞唔係好複雜，拍之前兩日開始學，之後我睇住Joyce個MV私底下練咗1日，所以拍攝時大家都滿意我表現，公司同事讚我學得快，其實係我秘密苦練將勤補拙。」

第1次正式入錄音室錄個人作品的他直言，在錄音室時確實有點緊張，之後就進入狀態放膽唱，嘗試加入更多個人元素，又試過扮厚聲、扮大隻佬去唱，感覺如演戲一樣花了不少工夫。Joyce就覺得師弟最適合跳舞節奏歌曲，而新歌正是他所長，又讚他表現「Very very good」。