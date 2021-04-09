【食肆防疫措施】選購空氣淨化設備5大要點

【特約報道】第4波疫情先後出現了跳舞群組、食肆群組和健身群組，令人漸漸把防疫焦點放到室內場所。有專家指出室內空氣不流通是增加病毒傳播風險的原因之一，提升場所的換氣量可以減低病毒在室內空氣中的累積與停留。

較早前政府就要求所有餐飲處所於4月底前完成通風系統達每小時換氣6次的標準，或者安裝合適的空氣淨化設備。目前大部分食肆的換氣量約為每小時3至4次，如果要進行通風改裝工程，不但耗時，而且費用高昂，在疫情中無疑是百上加斤。相對來說，購買空氣淨化器就簡單直接且價格亦相宜得多。但市面上的空氣淨化設備眾多，參差不齊，用家又該如何選擇呢？這次我們就特意請來室內空氣質素顧問Carman Lam為我們講解一下挑選重點。

【「換氣」的重要性】

在舊有的標準之中，食肆的換氣量是以人頭計算，每人每小時需要17立方米的鮮風量。食肆中固有的鮮風系統可以引入鮮風把室內的污染物沖淡帶走，換氣量愈高就可以愈快把污染物沖淡。

但值得注意的是冷氣機製冷系統與鮮風系統不同，它只可以把室內的空氣循環和調節溫度，所以不要誤以為把冷氣開大或開風扇就可以令室內空氣流通，此舉反而會更快的把病毒吹向四周。

【有效的替代方案】

美國疾病管制與預防中心（CDC）對此亦有指引，他們建議處所及醫院可以加裝配備HEPA高效濾網的淨化設備來過濾病毒細菌、污染物及致敏原等，亦是有效替代提升換氣次數的方案之一。政府亦為食肆提供了3項建議，包括 安裝HEPA結合UVC 紫外線燈、只有UVC燈或者是只有HEPA的空氣淨化設備。Carman稱UVC燈中的UV在破壞細菌、病毒的細胞壁時，如直接照射到人體會傷害皮膚及眼睛細胞，所以需安裝在高處或隱蔽處，而UVC燈的殺菌時間視乎強度而定，一般由數分鐘至30分鐘不等，比較適合作輔助形式使用，她亦提到，如想達到最佳淨化效果，應選擇同時備有HEPA和UVC燈的空氣淨化機。

【選購淨化機5大要點】

Carman指出選購空氣淨化設備時需留意的5大要點：

1. 挑選HEPA濾網時要留意其等級，HEPA過濾效能一般分為85%至99.97%，而是次食環署要求必須達99.97%的過濾效能，所以只有H13級或以上的HEPA濾網才可達標。

2. 要留意機身密封性，良好密封能隔絕病毒等污染物從罅隙洩漏，除提高過濾效能外，更使機身內部零件(如扇葉)長期保持潔淨。

3.留意淨化機的CCM值 (累積潔淨量)，簡單而言，CCM值愈大，儲存污染物量愈高，淨化效能就愈持久。

4.最好選擇金屬封裝濾網，相比紙皮或發泡膠封裝，金屬封裝更耐潮，抗菌能力和密閉性亦較好。

5.空氣淨化機的額外功能，市面上有部分空氣淨化機除UVC外亦配備光觸媒，光觸媒有加強殺菌、分解異味的效果。剛完成裝修或有異味的空間更可選購同時具備活性碳濾網的淨化機，活性碳量愈高，吸附能力愈強，達到一機多用之效。

Airgle 空氣清新機 （已列入食環署空氣淨化設備清單）