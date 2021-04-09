唔會寫個「愛」字畀陳炳銓！李佳芯：要做出嚟

藝人李佳芯（Ali）出席慈善畫展，寫了個「善」字作拍賣，表示寫了幾百次才滿意，同期又參與另一展覽整陶瓷。她開心作品有人欣賞，其中今次更有2個人想買其作品：「底價1萬5千蚊，有人願意出多5千蚊買。」講到汪明荃與老公羅家英一起寫書法，問到可會想與另一半一起這樣做？她笑言：「都想，但咁浪漫嘅事點會發生喺我身上，向呢個目標進發。（或者一齊整陶瓷？）鴛鴦寫字先啦，人哋鴛鴦戲水，我就鴛鴦寫字。」

提到與陳炳銓傳分手，問到可是對方不肯一起寫字？她就謂：「冇同身邊人做過呢樣嘢，但我鍾意嘅嘢人哋未必鍾意。（唔同興趣好可惜？）有好有唔好，每人有唔同專長，可以交流。」問到可會寫個字送給對方？她即避談：「依家呢個時候點解仲送畀佢？（朋友都可以送？）既然我寫嘅字有價值，如果有朋友生日或喜慶都可以考慮送嘅。」問到可會寫個「朋」、「友」或「愛」字送給他？她即笑言：「我唔係咁流於表面，愛字唔會成日講出口。（唔可以就咁擺喺心？）要做出嚟。」全場即大笑，自知講錯嘢的她即補鑊指是要行動出來。

另外，提到有指無綫放生她，《智能愛人》將提早播出，為她鋪路再爭視后，她表示：「淨係知4月會喺myTV SUPER播先，其他唔知。（鋪路再爭視后？）套劇未出未諗，不過我神算都可能會有份提名視后，哈哈。（無綫放生你？）唔知人哋係點，我就放生自己。」