36歲日本女模山田優與38歲男星小栗旬結婚9年,已育有2名小朋友的她,去年4月更於美國低調誕下第3胎。山田優產後火速收身,她近日在菲籍美國攝影師操刀下變身全裸天使,為愛護動物組織拍攝寫真,並強調拍攝時沒有使用動物真毛。

另一方面,老公小栗旬進軍荷里活的首部電影《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong),於北美開畫後票房理想,日本亦將於5月14日上映,並獲狼人樂隊MAN WITH A MISSION演唱日版主題曲《INTO THE DEEP》。