【1晚賭輸1層樓】行斯文風冇人吼！尹光嘲比唔上許冠傑

歌手尹光接受電台訪問，提到原本越南富二代出身，26歲因逃避兵役於1969年偷渡來港到唱歌廳演出，一唱成名變「廟街王子」。近日他有份參與音樂永續計劃，翻唱許冠傑（Sam）的經典變成全新Rock版《鬼馬雙星》。差不多與Sam同年代成名的尹光，視對方為偶像，高好多班，冇得比，對Sam很快被封為歌神，而他的作品則被冠以「粗口歌兼鹹濕」於廟街流行，尹光要為自己平反：「我要平反，我嘅歌唔係鹹濕，係輕鬆諧趣引人笑，亦唔算粗俗，因為冇一個字係粗口！譬如《荷裡活》，砍詞話有三個肥婆學踢波，只係講踢波，你幻想到其他，只係你鹹而唔係我。」尹光坦言希望學Sam唱斯文情歌，也曾盡力嘗試，但沒有掌聲，聽眾直情不喜歡，他說：「係要我唱《雪姑七友》、《數毛毛》、《荷里活》等諧趣歌，就hit到不得了！我求過唱片公司幫我出張斯文冧女碟，老闆都話我唔得㗎！」

不說不知，尹光是樂壇首位歌手1年之內舉行3次紅館騷，他要感激「演唱會之父」張耀榮，透露當年張生本來訂了某歌手的10場檔期，但反應不理想只做了7場：「嗰時佢鍾意聽我嘅歌，搵我攝一場，最初係賣得幾百張飛，我擔心冇人嚟睇，仲話要畀番訂金佢。點知臨開騷，觀眾係打晒蛇餅嚟排隊買飛，最後成8千幾9千觀眾，嗰次好開心，感動到標眼淚！」

尹光早於1977年置業，有子有孫女，他坦言年青時好賭，直至1984年才能戒掉：「我唔嫖唔煙唔酒，但試過1979年喺澳洲登台1晚賭輸咗1層樓，當年我買美孚17萬，嗰晚我就輸咗10幾萬！直至1984年，我又賭13張輸到要問人借5萬，諗起我1晚先賺2、300，點還呢？最後我求神拜佛一鋪博翻身之後就戒賭，點知真係翻本，從此決心戒賭。」尹光說如果不賭，會剩很多錢，但不可以後悔，最緊要身體健康，現時得閒行街、旅行、唱歌，一切平常心。