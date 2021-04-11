《飛天小女警》真人版3主角起底　網民認錯「泡泡」係AV女優？

近年掀起動畫改編成真人版電影熱潮，90後童年回憶動畫《飛天小女警》，真人版電影最近於亞特蘭大正式開拍，3位女主角「花花」、「泡泡」及「毛毛」分別由Chloe Bennet、Dove Cameron及Yana Perrault飾演。

當中快將29歲嘅Chloe Bennet係中美混血女星汪可盈，曾演出Marvel超級英雄電視劇《神盾局特工》（Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.），今年初宣布「中招」患上新冠肺炎，相隔幾個月已完全康復，並復工進行拍攝，果然青春就係本錢！

而25歲Dove Cameron樣貌與Anya Taylor-Joy有幾分相似，偏向「獨特」臉孔，不過有網友抵死話第1眼以為係meme圖「五黑一白」AV女主角Piper Perri，其社交網不時分享佢嘅模特兒工作照片，半裸上陣僅用雙手遮住兩點，對其身材自信十足。

而Yana Perrault外形較出眾，skin head、鼻環走叛逆搖滾路線，不過佢擁有豐富百老匯舞台演出經驗，不時拍片自彈自唱，係才華洋溢嘅新星。

拍攝花絮相曝光，3位女主角與動畫版一樣會「飛」，烈日當空下吊威吔拍攝，都咪話唔辛苦。不過，大部分網民評價有彈冇讚，指戲服質素惡劣似次貨，睇嚟疫市下開戲budget有限；又話「小女警」變「大女警」，童年回憶崩壞，話似翻版A片多啲！

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