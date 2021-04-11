袁詠儀努力想再生B　人工受孕冇結果：醫生話Sorry…

由藝人余安安、陳凱琳和羅敏莊任主持的無綫節目《日日媽媽聲》昨日（10日）首播，「星級」媽媽袁詠儀（靚靚）做嘉賓，靚靚透露兒子魔童長大後，曾努力想再懷孕，斷斷續續試了幾年都不成功，成為遺憾。她說接受過人工受孕，打針痛之外，還要經歷漫長的等待，然後換來醫生講一句「Sorry」，不想再面對這種情緒而放棄。

現場她們對「手機精子觀察器」好有興趣，余安安追問醫生怎樣知道精子健康與否，原來禁慾會有損精子健康，安安即笑說：「原來養精蓄銳係錯。」羅敏莊亦問：「係咪朝氣勃勃（早上做）好啲？」認真搞笑。

節目另外請來有3位女友的鄧兆尊，現場他被靚靚和3主持審問，怎料鄧兆尊竟自爆：「我都係受害者，酒醒發現自己喺酒店⋯」表示不結婚因為香港一夫一妻制，不生育因為1個生完，第2個又要生，會好煩。靚靚問女友會否爭人？兆尊表示她們可互換時間，如生日可要求換時間，羅敏莊講笑十足借書。鄧兆尊玩遊戲時，結婚和不舉二㨂一，他寧願選擇不舉，錄影廠惹來噓聲四起，觀眾一致要求兆尊受罰，一桶水照頭淋。

另外，藝人「一蚊Joe」游莨維曾因直播太太分娩引起風波，他亮相節目接受教訓，親身試戴「分娩陣痛體驗機」感受分娩陣痛的痛楚，忍痛到面容扭曲兼流大汗，事後讚女人生仔真偉大，隔住Mon向老婆講「I love you」。

張慧儀帶同患先天性心臟病養子Hanson上節目，分享跟兒子一起跨過一關又一關，幾位主持都感動到眼濕濕，Hanson送上親自畫的卡，母子情感動全場。