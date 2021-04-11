【心理測驗】捎來愛意的明信片

雖然這是一個電子的時代，不過很多人去旅行時，都會選擇明信片，甚至在當地寄出，既文青又浪漫。每一張寄出的明信片，背後都有其專屬的小故事，每一張被選中的明信片，都寫滿着來自寄出者的一份心思。網上流傳一個有關貓咪明信片的心理測驗，從你的選擇可以看出個人的戀愛屬性，既然現在不能飛，不如先玩玩心理測驗解一解悶啦！

【問題】

如果你要買一張印有貓咪的明信片，你會選擇以下哪一個動作的貓咪？

A.微歪着頭的好奇貓咪

B.站得筆直的霸氣貓咪

C.凝望遠方的優雅貓咪

D.相互依偎的甜蜜貓咪

【結果分析】

A.天秤愛人

天性渴望自由的你，對愛情的期望很高，談戀愛時即使談得再順利也會感到不滿足。在愛情中你充滿好奇心，常常會三心兩意，令愛侶非常頭痛。

B.勇敢愛人

可以用勇往直前來形容你，即使失敗亦絕不後退。在愛情中一旦真心喜歡上一個人，會包容對方所有的缺點，就算有競爭對手出現，也不會改變心意，不過凡事都要保持清醒，別一味盲目支持愛侶。

C.內向愛人

作為一個比較矜持的人，你不太懂表現自我。在愛情中，你是典型的「愛在心裏口難開」的人，即使有了喜歡的對象，亦只會放在心裏默默思念，無端地成為暗戀達人，不如勇敢一點，自行打破隔膜吧！

D.和平愛人

你是一個愛好和平的人，討厭爭鬥。在愛情中亦是相當的隨緣，態度不算積極，總希望對方能主動向你告白，如果戀愛進展不順利，又會十分沮喪，幸好你有「自我修復」能力，過後又會投入戀愛生活中。