【移居日本】在留 、永住、歸化？港人「移日」5條路徑

日本旅行，大家都知爽，但移民日本，就總是感覺「難過登天」，究竟事實是否真如此？答案當然不是。首先要弄清「移居日本」定義，外國人在日本生活，一般有以下3種方式：

長期居留簽證（在留）

香港人持特區護照入境日本，毋須簽證可逗留90天，但不能工作賺錢，除非能取得合法的長期居留簽證（在留），例如學生簽證、工作簽證、配偶簽證、經營簽證、專才簽證、工作假期簽證等。各種長期居留簽證都各有不同條件要求及限制（見下文詳述），雖然都可以工作，但日本銀行是不會貸款給沒有永住權人士，租屋及銀行開戶亦會有一定難度。

永久居留簽證（永住）

日本永久居留簽證，又名永住簽證，可擁有日本永住權利，也能保留原有國籍，在日本沒有任何工作限制，永住亦跟「入籍」一樣可享社會福利，惟永住沒有投票權。擁有永住權後，永住者必須每年回日本1次，雖可申請日本護照，但很難獲批。而永住簽證亦要每5年更新1次，若在日本罔顧法紀，永住權也會被取消。

要取得永住簽證，必須要在日本品行優良、有足夠資產或技能、並已連續居住日本10年（期間不能連續離境3個月及1年內不能離境超過半年），其中5年以上需以工作簽證在日本就業。如果持有的是配偶簽證或高度專才簽證，最快只要在日本居住1年更可取得永住權。

入籍日本（歸化）

傳聞「移民日本」很難，就是指正式成為日本公民，即是入籍（歸化）日本。入籍必須放棄原有國籍，還要居住日本5年以上及工作滿3年以上，並有足夠經濟能力維生，還要接受個人審查，甚至要審查整個家庭包括父母及妻兒，成員須無犯罪紀錄，另外也要接受基本日文能力及入籍面試，程序頗為繁複。

5條「移居日本」路徑

外國人要「永住」或「歸化」日本，必須先經過「在留」階段，持長期居留簽證在日本生活一段時間，以下5種簽證，是港人最常使用的「移日」路徑：

（1）經營管理簽證

最簡單移居日本方式，就是投資移民，即是申請「經營管理簽證」。申請者必須年滿20歲、投資500萬日圓（約港幣36萬）開設公司 / 收購日本公司 / 擔任日本公司社長 、在日本有固定公司地址。居留期為1至5年，只要公司營運正常、經營者收入足可在日本生活，便可續簽。

（2）工作簽證

又名就勞簽證，只要獲日本認可之公司聘用，便可前往日本工作。工作簽證種類很多，主要分為「人文知識」及「專業技術」兩類，前者較為常見，主要發給大學以上學歷人士，工種包括電腦工程師、免稅店店員、公司社員等；而「專業技術」主要發給有專業技術人士。工作簽證居留期按工種而定，一般1至5年不等。

（3）專才簽證

又名高度人才簽證，在特定的專業上，例如學術、醫療、體壇上突出成就（例如奪得奧運獎牌）便可申請。若按年資、年收入在「高度人才評分表」中滿70分或以上，居滿3年便可申請永住；若滿80分或以上，居滿1年即可申請永住。

（4）配偶簽證

若配偶為日籍公民，便可申請配偶簽證，居留期半年至5年不等，期滿可續簽或申請永住權。持配偶簽證居留日本期間，可自由工作。但如審查不能確認婚姻真實性，簽證申請可能會被拒絕。

（5）學生簽證

只要在日本當地認可之機構留學，即可申請學生簽證，居留期會按報讀之課程而定，留學期間可打工，但每星期不能超過28小時。由於留學日子可計入永住及歸化期間，加上半工讀時又能練習日本日常溝通，故留學日本會是不錯的移居起步點。

工作假期無法移民？

日本工作假期簽證，只限18至30歲人士申請，持證可逗留日本工作1年，但到期必須離開日本，不能在當地「無縫交接」工作簽證，換言之未必幫到你移居日本。不過工作假期也有好處，就是可趁年輕提早累積日本打工經驗，日後融入當地較易適應。