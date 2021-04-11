認為ViuTV題材偏門 曾志偉：只係可以同J2比

無綫全新節目《開心大綜藝》今晚首播，高層曾志偉率一眾藝人包括伍詠薇、方力申、阮兆祥及鄧佩儀等出席拜神儀式，席間志偉獲一眾舞蹈藝員邀合照，場面墟冚。

談到《開》節目首播，志偉直言：「見番咁多舊人，係好開心嘅，況且香港好耐冇長壽通告式節目，可以畀一家大細周日晚欣賞。（收視有冇壓力？有信心撼贏對家？）冇壓力，最緊要係有口碑，同埋換番觀眾對無綫節目嘅信心。翡翠台係照顧全華人觀眾嘅，選港姐就選港姐，戴住個口罩又點選呢？坦白講ViuTV得4點收視，同埋節目題材比較偏門，只係可以同J2比，嚟緊我會檢討J2嘅發展。」

談到《開》節目記者會上「扮姜濤」出事，志偉坦言：「都係試點啫，我都冇喺節目做，我最唔明白係，點解記者會3日後先攞出來講。其實由當年盧海鵬扮嘢開始，其他地區好多節目都效法我哋，事後我有約啲同事出嚟食飯，驚佢哋因為咁唔開心。（姜濤話想上無綫節目。）我一返工就打畀魯暉（ViuTV高層魯庭暉）問佢攞姜濤，佢話唔好玩，邊得呀？我就開放嘅，好似用郭偉亮同羅敏莊，都毋須要過冷河。」

至於TVB大股東兼非執行董事黎瑞剛批評無綫「老化」，志偉說：「請我就已經老化，哈哈！無綫係最大嘅華人媒體平台，冇講過所有人都可以做好耐，始終都有退下嚟嘅一日，我哋就致力喺呢兩、三年培養接班嘅新血。（余詠珊辭職呢？）其實係公司方面暫時未有接到正式通知，所以我冇嘢可以回應。（李寶安退休？）情形都一樣，暫時唔知道。」

至於無綫今年不播奧斯卡，相信未能見證兒子曾國祥代表香港出席盛事，志偉笑言：「呢件事係我入嚟之前已經決定，都唔會因為我個仔而播，咁樣唔公平，不過我個仔都幾慘，由金像獎開始已經冇得上台致謝辭。」