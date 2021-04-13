東方日報C1：聊天紀錄揭控制狂　徐睿知搞「硬」金正賢

在韓劇《雖然是精神病但沒關係》飾演反社會人格作家的韓國女星徐睿知，演得入型入格，並入圍爭百想視后，原來戲如人生，她本身是控制欲超強的恐怖情人！昨日韓媒驚爆她曾跟《愛的迫降》男星金正賢秘戀，雙方的電話聊天紀錄曝光，更驚揭她長期高壓控制男方身心，包括要求刪改感情戲、嚴禁觸碰其他女性、暱稱男方做「金僵硬」，關係如主奴，女神形象瞬間崩壞！

早前主演人氣劇《哲仁王后》的31歲男星金正賢，上周被爆與合作韓劇《愛的迫降》女星徐智慧暗撻1年，雙方火速否認，但隨後有韓媒公開2人到彼此寓所約會的照片斷正。而男方大前年與女團少女時代成員徐賢拍韓劇《時間》時耍大牌的黑歷史被翻炒，當時他在發布會上黑面及拒翹徐賢，被指態度差而捱轟，就連與徐賢拍結婚場面亦拒絕拖手，之後他以健康為由中途辭演，編劇惟有將其角色賜死，安排他在海中遇溺身亡。

據《時間》相關人士透露，金正賢當時透過事務所，向編劇要求盡量減少與徐賢的感情戲，編劇被迫多次修改劇本。又指金正賢在片場沒跟徐賢對望，甚至與女方拍拖手戲後，即用濕紙巾抹手，故當時已傳他正跟另一名女星秘戀而有所避忌。

暱稱「金僵硬」

韓媒昨日大爆3年前與金正賢暗交的女星正是徐睿知，2人合作大前年上映的韓片《邂逅記憶—初戀》撻着，更公開他們當時的聊天紀錄內容，揭露徐睿知一直向男友施壓，多次要求他修改《時間》的感情戲，又嚴禁他與女拍檔及片場的女工作人員有任何親密接觸，她甚至暱稱金正賢為「金僵硬」，意指他在片場對所有女性也要表現得僵硬，不能有眼神及身體接觸。而雙方的對話中，顯示金正賢對女方言聽計從，更主動表示自己的手只可以觸碰徐睿知。結果《時間》由第5集至12集的內容經修改後，被消失的曖昧及感情戲多達13場，包括第5集劇情原定男女主角相擁一起跌落地，改為由高處墮下、分開躺在地上。

另外，劇組人員大爆金正賢在片場一直手機不離手，似乎向女友報告現場狀況，徐睿知更多次要求男友不准拍浪漫愛情戲，亦不能跟女工作人員打招呼！不過，一直被稱為「男神發電機」的徐睿知過往跟男星拍劇時卻毫不避忌，尤其去年跟金秀賢合演《雖》劇時又攬又錫，更上演床戲！不少網民即鬧爆2人沒資格當演員，又戲言難怪徐睿知於《雖》劇飾演「精神病」角色絲絲入扣，其女神形象瞬間崩壞，如日方中的演藝事業岌岌可危！

疑事務所放料

徐睿知去年過檔金秀賢的事務所後獲力捧，今年除接拍了一齣新劇外，與男星金剛宇合作的新片《明天的記憶》將於下周開畫。爆出曾暗撻金正賢後，她的事務所初時表示正在確認事件，但至截稿前仍未回覆。有報道指女方為避風頭，不會出席今日的新片發布會。至於金正賢原本打算過檔徐智慧所屬的事務所，但他卻與現時的事務所鬧出合約糾紛，有網民估計今次爆出他與徐睿知的舊情，很可能是事務所放料給傳媒。

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