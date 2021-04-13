趁年輕及早矯正陰莖彎曲

Q：本人17歲，從小學三年級開始便發覺陰莖有彎曲問題，現在勃起形態有着很彎的弧度，大約向下90度彎曲，請問應否求診？想知道有甚麼因素會導致這樣？會否跟太早自慰有關？另外，勃起時嘗試把陰莖拉直，長度超過16cm，這樣的長度在中學生年紀屬正常嗎？女仔喜歡這樣長度的陰莖嗎？

R君

Ａ：辨別陰莖彎曲主要分為３種程度：（1）彎曲度分為少於30°為較輕微；（2）介乎30°至60°為中度；（3）多於60°以上為較嚴重。陰莖充血後，愈畢直愈正常，反之陰莖愈呈香蕉形或新月形則問題愈嚴重。此外，有些患者的龜頭會呈點頭狀或者陰莖出現屈折，這是更加嚴重的類型。

陰莖彎曲的成因是包裹着陰莖海綿體的白膜生長長度不平衡，導致陰莖於充血勃起時，向左右兩方（盆骨兩邊）或向上下兩方（朝向肚皮或背向肚皮）而彎曲，在極度性亢奮時最為明顯。陰莖彎曲可以是先天形成或後天創傷所致。如閣下記憶中陰莖從沒有受傷，例如曾因碰撞或拗傷而造成傷患，且在童年已察覺陰莖呈彎曲狀，這情況屬先天問題居多。一般的自慰行為並不會引致陰莖彎曲的。

陰莖長度因人而異，在同年齡群組也會有差異。16cm的長度，超越整體華人男性標準。年輕人步入了青春期，自然會關注到個人身體成長與性徵變化，期望將能獲得異性青睞。閣下既關注未來性福，更應密切關注陰莖彎曲問題，因陰莖彎曲會帶來長遠困擾，它可導致伴侶單方或雙方受傷。男性患者於性交時，若因性交不順而使勁進入陰道，不單會令女方陰部痛楚，男方也會感覺陰莖痛楚，嚴重者令白膜拗至破裂、海綿體溢血、陰莖腫脹、甚至陰莖內部斷裂。

陰莖彎曲患者可接受手術矯形，使陰莖整體回復平衡挺直。陰莖彎曲並非甚麼罕見情況，患者以青壯年人士為主，多數是於性成熟期發現性交困難和外觀有異而去尋求治療。事實上，每年向公立和私家醫院求醫的陰莖彎曲個案實在有不少。閣下宜及早矯正陰莖彎曲，莫讓它影響長遠性福，可盡快向公立醫院求診。如醫生建議動手術，便需要進一步詳細了解手術細節、排期或輪候時間等具體情況。

李偉儀