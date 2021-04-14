700人應徵做幕後　曾志偉：依家係入行最好時間

無綫在將軍澳電視城舉行《2021 藝員及電視製作人員訓練班面試》，總共吸引逾2千人提交報名表，今日先進行幕後工作人員面試，約有700人出席坐爆1廠，下星期則舉行藝員面試。

逾千人應徵做藝員

出席招聘會的高層包括無綫副總經理曾志偉、助理總經理曾勵珍、樂易玲等。今日68歲生日的曾志偉，在台上鼓勵有意入行的應徵者，分享自己入行時由龍虎武師做起，後來學做編劇，再進身成副導演、導演，隨後客串幕前演出，慢慢變成演員。他又稱應徵者中竟然有多達千多人有興趣做藝員，令他有點意外，但他亦鼓勵有興趣入行的人士，不妨由幕後做起，吸取經驗，對演出有幫助，他說：「依家係入行最好嘅時間，係電視嘅里程碑。呢份工唔止滿足自己興趣，仲要兼顧社會責任，將社會資訊、娛樂、傳遞給大家。」

給有意入行人士忠告

曾勵珍給予有意入行的人士忠告，認為無論有意做幕前、還是幕後，一定要做到努力、專注和堅持這3點。她受訪時表示：「製作部需要好多人才，尤其編劇方面多多益善。」問到舉行大型招聘，是否為電視大戰準備？她說：「其實我哋全年都請緊人，只不過今次係比較大型啲。」樂易玲則認為每日也是和自己打仗，這樣才能有更好的作品。講到大股東黎瑞剛轟節目老化，對今次招聘會否特別緊張？樂易玲說：「我哋樂意接受老闆嘅批評，有要求先有進步，希望請到多啲好同事。」此外，講到會否向應徵者作背景審查，兩人皆表示不會，認為同事最重要是做好自己的工作崗位。