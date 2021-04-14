果粉聚焦︰iPhone 11應景相　奪攝影冠軍

由國家地理雜誌主辦的「香港攝影大賽2020」得獎名單日前正式公布，本年度攝影主題是「快樂•健康」，並分為「風景」、「生態」、「城市」、「人物」及「手機組」共5個組別，共收到超過7,000件參賽作品，參賽者來自香港、澳門、台灣、中國內地，以及加拿大、美國、 英國及馬來西亞等共13個國家及地區。

手機組冠軍由香港攝影師梁欣健奪得，他的作品以iPhone 11的超廣角鏡頭拍攝，並以《思緒隔離營》為題，他表示︰「露營是我其中一項興趣，可以給我真正地遠離一下城市的節奏，放低一下煩惱，正視一下自己，而這張相迷霧正好表達出不明朗的前路或環境，手持的燈就是代表正視生活的自己，在城市中迷失的自我找回一點生活的義意。」鑑於去年不少人因疫情而需要隔離，此相片的構圖顯得分外應景。

比賽得獎作品由即日至5月9日在以下地點展出，公眾可免費入場參觀。

1 號展場：北角七姊妹道 196 號東建工廠大廈 A-D 座 1 樓「WLAB」

展期：即日至 4 月 20 日下午 2 時至 5 時 (逢星期一至五；公眾假期休息)

2 號展場：尖沙咀海港城海洋中心二階 207 號舖「海港城 • 美術館」

展期：2021 年 4 月 22 日至 5 月 9 日上午 11 時至晚上 10 時