【BNO簽證】放寬配偶子女「前後腳」申請赴英？細看港英歡迎計劃

上星期（4月9日）英國更新了指引，再放寬了BNO簽證條件，表明在特定情況下，接受部分BNO身份持有人及他的配偶（或伴侶）與未滿18歲之受養子女，可分開申請BNO簽證，容許父母子女「前後腳」赴英，例如父母其中一方可先到英國安頓，另一方攜同子女稍遲抵埗，但要有充分理據。是次調整只針對「特定情況」，並非鼓勵分離，永居審批亦存風險，故不宜濫用。

新指引更強調，簽證基本原則不變，在正常情況下，申請人與家人都應以「家庭單位」提出申請，由主申請人先申請獲得參考編號（GWF或UAN）後，其家人要在同一天內另行申請，並提交主申請人的參考編號（審批時間約12星期），獲批後可不同時間抵達英國。

還要留意，一起申請BNO簽證的家人，必須全員住滿英國5年，才能一起申請永居或入籍，這意味先到英國住滿5年的成員，或要另外申請延長居留資格。如果申請人已獲留英資格，但其家人在其後才提出申請，後者申請應被拒絕。

英國是次更新指引還申明，如BNO持有人獲發簽證後，認識了新伴侶，新伴侶只要符合受養伴侶要求，一樣可申請前往英國。另外如果是BNO簽證留英期間出生之子女，亦可獲父母同等的資格，父母可安心。

英國歡迎港人定居新措施

雖然有人質疑BNO簽證只是經濟移民計劃，但英國最近就真的出錢出力，接連推出「歡迎港人定居」新措施，包括以下幾項：

為BNO發歡迎小冊子

英國於4月8日就發布了一本30頁的中文版歡迎小冊子，給香港BNO人士作在英生活安頓的指南，指導在英港人如何使用英國公共服務，包括提供港人求職資訊，提醒獲簽證港人支付英國醫療保健費後，可使用的英國醫療服務，小冊子也有簡介英國人口、公共交通、假期、政治等資料，更有英國首相約翰遜寫序言，他表明要讓香港人有「賓至如歸」感覺。

推香港英國歡迎計劃

同時間英國政府亦新推出了「香港英國歡迎計劃」（Hong Kong UK Welcome Programme），承諾撥出£4,300萬（約HK$4.6億）協助移居英國港人找工作、房屋及學校，幫助港人融入英國生活，具體政策大致如下：

資助港人學英文

英國政府不但將於網上，以雙語（英文及廣東話）介紹英國公共服務，更會資助移居英國港人接受英語課程，各BNO簽證者最多可獲£800（約HK$8,565）英語課程津貼。

給貧窮家庭援助

BNO簽證原設計是不允許港人領取英國公共福利，例如稅收抵免或住屋補助等，但4月初英國修改了政策，容許極度貧困BNO簽證人士可向政府尋求援助，最多可向每個貧窮家庭支援£2,720（約HK$29,163），絕對是慷慨優待港移民。

設歡迎中心助港人

英國亦將設12個虛擬區域辦事處，名為歡迎中心（Welcome Hubs )，它會與公民團體合作，共同協助港人在當地找學校、找工作或註冊醫保健等，如果在英港人遇上業務問題亦可提供意見，另外亦會撥款跟英國警察及社區團體合作，處理相關種族仇恨問題。

製作港英歷史教材

為了讓學童更了解英國與香港的歷史關係，英國政府更會製作教材，教育學童認識香港英國人（Hong Kong-British）及華裔英國人（Chinese-British）對英國的貢獻，亦會解釋為何英國要開放BNO簽證給香港人，相信可助香港新移民融入社區，亦可減少社區摩擦和壓力。