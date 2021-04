漫威(Marvel)首部由亞洲人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)即將於9月上映,而電影公司昨日就趁住是男主角「尚氣」劉思慕32歲生日而公開影片首個預告片。除了尚氣造型首次曝光之外,飾演其父親「文武」(即滿大人)的梁朝偉亦以多個造型出現,當中的長髮古裝look勁搶鏡!

預告片長達兩分鐘,並由「旁白王」之稱的梁朝偉用流利英語作為旁白。預告中大量「劇透」講尚氣怎樣從小受十環幫恐怖組織首領的父親以及Death Dealer訓練成「地上最強」的人。

而預告片中亦見到長大成人的尚氣逃離父親陰影之後,過正常生活做酒店泊車仔以及夜店DJ。亦有不少尚氣打鬥場面,其中他與由Florian Munteanu飾演的反派Razor Fist過招的鏡頭。而預告中亦出現神秘女俠於樹林中的打鬥場面,暫時未知是否陳法拉或楊紫瓊的角色。