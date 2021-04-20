【人生短跑】廖啟智輸在起跑線　贏在終點時

廖啟智不敵癌魔離世，終年67歲，今日在聖安德烈堂舉行安息禮。太太陳敏兒的花圈放在智叔遺照旁，花圈寫上：「給我的最愛啟智 天國永生 永遠愛你 妻敏兒」。

安息禮派發智叔的紀念冊，更節錄了智叔2008年演出舞台劇《相約星期二》的對白，「如果你嘅人生，將其他人擺喺首位，不斷製造美好回憶、奉獻自己，咁就算你死咗，你都唔係真係離開，你仍然活喺每一個你曾經感動過嘅人心裏面......」是智叔一生的寫照。

紀念冊上寫有智叔的人生，以「人生短跑」為題，智叔對戲劇的興趣，是因為他看了跟他同年齡的馮寶寶演出，燃點了他演戲的一團火。又講到他曾投考第6期演員訓練班，但不被取錄，他屢敗屢戰，最後成功考上第8期訓練班，展開了他的演藝人生！

智叔年輕時經歷過不公平待遇，他對歧視十分反感，1984年時他接拍一部中港劇，當時大陸演員必須刮光頭演清裝，而香港演員則不用，智叔十分抗拒，最後把自己的頭剃光！智叔重視平等，從來不稱群眾演員為茄喱啡，尊重每個人的演出。

智叔最愛的電影是《籠民》，因電影帶出了社會問題，智叔說過：「劏房是香港人的恥辱！」過去兩年，香港面對經濟困局，作為業主的智叔，他減租、免租，與大家共度時艱。智叔40年的演藝生涯，拍了電影92部，劇集110部，舞台劇21齣，教學超過10年，為演藝圈奉獻一生！最後紀念冊寫上：「啟智這場人生短跑，輸在起跑線，贏在終點時。」

安息禮於下午2時半開始，2位兒子文哲、文信負責吹口琴，一班教友包括張崇德、劉美娟等負責獻唱，將《友誼萬歲》重新填詞，智叔的白棺頂舖滿白鮮花，氣氛傷感而不失溫馨，接着播放智叔生前回顧短片。

敏兒分享時，透露當年他們曾請兩個月假，孭背囊去歐洲廉價旅行：「點知計錯數，佢要買張單程貴機票，趕返香港開工，我就等3個鐘，繼續搭平機票返香港，佢入閘前掉轉頭望我，喊咗出嚟，我亦忍唔住，流淚眼對流淚眼，好彩冇人問我哋係咪因為移民。」智叔於病榻上亦十分牽掛家人，遺憾自己未能將家庭責任堅持到最後：「不過我想講，你做咗好多嘢，成就咗我哋。疫情期間我哋關係更親密，有計劃過疫情過咗去邊度玩，你話要返內地遊歷名山大川，依家『中國夢』冇法完成。」

文哲緊接發言，坦言與父親因性格相異，曾一度懷疑彼此的愛，但每次自己由澳洲讀書返港，智叔都會親自接機，爸爸面上的笑容令他重新感受到永恒的愛：「細個時我要求自己返學，佢擔心但尊重自己嘅決定，但原來佢有幾次偷偷跟喺我身後，確保我嘅平安，佢對我嘅愛接近沉溺程度！」文信亦表示自己從事製作後，不時問父親意見：「我哋會喺屋企電視機，播我拍嘅片嚟討論，多謝你嘅意見。喺醫院時我讀故事畀你聽，你教我抑揚頓挫，成為咗我哋之間嘅新活動。」

敏兒再表示2006年文諾離世時，他們一家製作了一首歌《天家裏》，智叔離世前每天都會聽，亦吩咐他們於自己安息禮上播放。文信又表示：「佢好鍾意舞台劇《相約星期二》，係講位身患絕症嘅教授生前自行搞喪禮，想聽朋友同佢講最後嘅說話，於是佢都要求我哋咁做，我兩兄弟同媽媽分別寫信畀佢，媽媽又搵咗朋友錄啲說話畀佢聽，佢知道好多人錫佢。」敏兒再次感激所有人對丈夫的關愛，令他再次「得獎」。完成儀式後，文哲拿着爸爸的遺照，與媽媽及文信登上靈車。