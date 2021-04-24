直播帶貨女王　月賺過百萬

內地網紅李佳琦直播一句「Oh My God，這支好好看，買它！」就令一支唇膏在短短5分鐘內賣出1.5萬支，影響力驚人！近年「直播帶貨」在中港台等地蓬勃起來，雖然香港起步較遲，但依然有人突圍而出，例如做開實體店生意的Vivi，兩年前以Facebook直播推銷產品，現已發展成有萬呎倉庫、月賺過百萬的人氣電商，她的直播心得係「千祈咪鬧客，仲要感動佢哋！」

撳個掣不簡單

何謂「帶貨」？Vivi解釋：「貨是死人是生，帶貨就是把死物活化，透過生動方法示範，讓客人看到即時效果，從而促進銷量。」聽落有點像街頭推銷員，但Vivi表示更像團購，是以直播主的人氣再加上群眾力量向供應商壓價。而且除了硬Sell，每件產品直播前她都會花時間試用，之後要排日程、度主題，完成直播後仲要訂貨、客服、檢測同包裝。「直播看似撳個掣咁簡單，其實背後有好多工序，好多人幫手。」

疫下生意增5倍

疫情下出街購物的意欲大減，造就了網購生意崛起，至今Vivi做了逾300場直播，Followers接近40,000人，每場直播可吸引過千人觀看，平均生意額增長了5倍，最高試過月賺7位數字。「香港人夜瞓，平時9點開始做直播，卻愈夜愈精彩，試過一場直播做了7個鐘！而顧客九成是30歲以上女性，衣服、名牌、化妝品都受歡迎，整頭、飄眉示範亦多人睇。不過銷量最勁始終係食品，有次4個鐘賣出3,000件！」

耐心解答感動人

5G世代人人都可用手機直播，入場門檻低咗，如何儲粉絲便是關鍵。「首先你要熟悉產品，唔可以不分好壞硬銷，件貨要感動到自己，先可以感動到觀眾。此外，打直屏幕入鏡會令觀眾覺得較為親切，反應會比打橫好好多。」她補充，玩遊戲、拍賣或送禮物都可增加互動及保持新鮮感，但切忌鬧客。「有時直播時間有限，一些資訊難免不足，客人問番要耐心解答。始終這行係服務性行業，就算有行家攻擊也要以和為貴。」

後記：香港發展前景樂觀

跟內地直播帶貨比較，香港市場如九牛一毛，但Vivi對行業前景仍保持樂觀：「香港KOL算是百花齊放，我們的優勢是面向國際，好多時拎到第一手資訊，視野和知識暫時都比內地優勝；加上呢行變得好快，只要有香港人精神就可與時並進。」