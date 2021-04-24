丁子朗余德丞玩HeHe搶攻　戴祖儀組「3 She」女神隊反擊

歌手戴祖儀近日忙於為新劇開工，同劇的丁子朗與余德丞以「HeHe」形象搶Fo，她宣布拉攏劉穎鏇及伍樂怡組成「3 She」，實行與兩男一較高下！

戴祖儀、余德丞、丁子朗、劉穎鏇（Tiffany）及伍樂怡（Kelly）日前為無綫新劇《青春不要臉》開工，一班年輕演員朝夕相對，早已打成一片。

對於子朗與德丞近日頻頻Sell「HeHe」，劇中與子朗有感情線的祖儀大表無奈，忍不住踢爆兩位男士在戲外有私情：「佢兩個成日黐埋一齊，仲要好細心，德丞連丁丁剪咗少少髮尾都發現到，絕對係真愛！我先至係第三者！」為免被搶鏡，她笑指要效法他們組隊：「我要同Tiffany、Kelly整隊『She She She』對撼，佢兩個又係女神，掂啦！」兩位女神亦贊成組隊，笑說：「兩個男仔對望嘅眼神，真係甜蜜過我哋，我哋女仔反而豪邁啲，好似身份掉轉咗！」

德丞與子朗直言只要觀眾受落，不介意繼續扮「HeHe」，更即席來個情深對望及笑說：「最緊要開心，娛樂到觀眾，啲客戶又鍾意！（祖儀話要組『3 She』撼你『HeHe』！）難啲喎！雖然佢哋係女神級，有樣有身材，但我哋要對自己有信心，唔會輸嘅！」

另外，拍攝當日適逢監製林肯生日，同劇另一位監製潘嘉德及同劇演員送上驚喜，在放飯時間舉行小型派對，送蛋糕之餘又齊唱生日歌慶祝，場面熱鬧。