連環爆負面新聞！林凱恩冇被打沉：代表我有價值

藝人林凱恩今年禍不單行，接二連三爆出負面新聞，最近更因哥哥拖欠薪金兼失聯，令她再度成為新聞人物。不過， 樂天的她認為有價值才有新聞，並以茶葉蛋作比喻，指人生有裂痕才有味道。

林凱恩在劇集《愛美麗狂想曲》飾演千金小姐「藍嵐」，角色帶點傻氣，跟《愛‧回家之開心速遞》的「Bonnie」反差甚大， 惟她笑言其實是做自己：「Bonnie係好嚴肅、好精靈，而《愛美麗》成個感覺好放鬆。（畀自己幾多分？）65分，我對自己要求好高，其實《愛》劇都係做自己，一樣咁蠢，其實我唔叻！」

有報道代表有價值

近年她曝光不斷，但是非亦接踵而來，繼之前爆出性感照，其室內設計師哥哥又被指拖欠裝修工人薪金並失聯，可是林凱恩並不覺得自己「黑仔」，反而認為自己有價值才有新聞：「我成日都覺得『欲戴王冠，必承其重』，你有你嘅價值，啲人先會留意你、去關心你，如果大家係唔care，都冇必要去關心我。某程度我都覺得係好事，做公眾人物多數都畀最好一面大家睇，我知道世界係好殘酷，但最緊要係用咩心態去處理。」

感恩被愛包圍

面對突如其來的負面新聞，她覺得是一個成長階段，更以茶葉蛋比喻人生：「有裂痕先有味道，如果太順利，就唔可以好好感受呢個人生。好開心愛我嘅人真係好多，明白其實係要靠自己，有好多事要面對。（自己面對好辛苦？）我唔開心會搵人傾，一定會講出嚟，好感恩喺我媽媽身上學到點樣去釋放負能量。（對上一次喊係幾時？）喺我嘅戲劇世界喊囉，就係我其中一個宣洩渠道。（唔會匿喺房喊？） 唔會啦！瞓覺好過，要面對嘅嘢始終要面對，喊完會眼腫，所以都唔係咁好。」