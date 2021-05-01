「二筒痣」夠銷魂！愷愷黐實周揚青殺入內地搵人仔

台灣網紅愷愷樣子甜美兼身材弗爆，臉上的「二筒痣」更成為個人標記，迷倒不少宅男。身為庾澄慶外甥女的她，曾與型男柯震東傳緋聞，加上閨蜜周揚青助她開拓內地市場，人氣一時無兩！

愷愷忠於自我，於娛樂圈默默耕耘，早年她是台灣節目《大學生了沒》班底之一，也曾在另一節目《國光幫幫望》躋身「國光女神」行列，成功打響知名度。早前她與台灣型男柯震東傳緋聞，獲加持後人氣再度急升，其社交平台有約40萬追隨者。

泳衣活動常客

樣子清秀的她擁有一雙白滑長腿，不時在社交網晒靚相，加上弗爆身材，經常做內衣、泳衣品牌活動的常客。她最為人津津樂道莫過於臉上的「二筒痣」，令其清純外表帶點銷魂，成為了她的標記。充滿陽光氣色的她， 喜歡到海灘或郊外與大自然接觸，將健康一面完全呈現出來。

窈窕淑女君子好求，除了與柯震東傳緋聞外，她亦曾跟羅志祥好友大根有一段情，因而結識了羅志祥舊愛周揚青，更成為閨蜜。周揚青見好姊妹於網絡人氣高企，但實際發揮機會不多，故穿針引線，助她到內地發展事業。當日羅志祥被周揚青「毀滅式」分手，愷愷發文力撐好友：「感謝羅志祥讓我們相識，但也真的替妳開心，終於離開了他！妳屬於更值得的，而他配不上！」