冧掂阿Rain！24歲吃播為錢復出　1個月膳食費高達4萬

韓國近年流行名為「吃播」的網上直播節目，主持都會在鏡頭前吃各種食物以滿足觀眾「眼球」，而Tzuyang就是近年深受網民愛戴的「吃播」主持之一，在亞洲擁有不少粉絲，連男歌手Rain亦是其節目的忠實擁躉！現年24歲的Tzuyang早於讀小學時已是「大胃王」，大學時期因為食量太大而生活費不足，2018年10月在朋友的建議下開始做網上直播，由於她身形瘦削但食量驚人，試過狂掃20個漢堡包，又試過喪食20個即食麵，很快便成為網民熱話，在海外亦擁有不少粉絲，個人頻道的訂閱人數已經突破331萬。

不少觀眾都對Tzuyang的胃部大小十分好奇，亦有粉絲擔心她的健康，去年她就拍片公開健康檢查報告，證實胃部大小與常人無異，消化速度就比一般人快，但就沒有其他健康問題，令粉絲可以鬆一口氣。

不過，同年8月她曾因為未有在影片中標明是廣告而被網民鬧爆，她因為不勝惡評而宣布引退，至11月才正式復出，其後在直播中坦言自己1個月膳食費高達4萬港元，所以決定繼續做直播搵銀。她復出後頻頻亮相節目，早前更擔任Rain的網上節目《Season B Season》的嘉賓，當時正在減肥的Rain每日只食一餐，他為Tzuyang炮製美食，希望從看對方享受美食的樣子滿足自己食欲，而她亦曾亮相劉在石主持的節目《玩甚麼好呢？》，試食劉在石與朴明秀做的炸雞。

她過往曾在節目《我的小電視2》中公開收入：「高峰期是1個月賺8,000萬韓圜（約56.5萬港元），如果要賺到這個程度的話，那個月的影片點擊至少要有100萬次。」她今年在首爾開設小食店，不少粉絲專程去朝聖。而吸金不少的她亦不忘回饋社會，除了每月捐出約38.8萬港元給孤兒院之外，亦曾親自送飯盒和朱古力為弱勢社群和醫護打氣。最近就不時拍片介紹小店和非首都圈景點，希望幫助小商戶渡過難關，十分有心。