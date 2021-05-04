擲6位數開舖！湯怡講明順產唔打針

腹大便便的湯怡宣布於本月底，成立自家品牌「KAKAchevve」烘焙店實體店及網店，她透露於中學時期已對烘焙有興趣，年前有意到日本深造甜品課程，奈何因疫情暫時擱置，至後來懷孕，於老公麥秋成鼓勵下實現夢想，投資6位數字開店。

身為準媽媽的她，花了幾個月研究麵包、曲奇及蛋糕款式，雖然身體開始易攰，但仍堅持每日落手落腳整餅，她說：「我七月預產期，依家會有啲攰，所以整粉漿時會企吓坐吓，每朝10點左右開始整，盡可能整到10幾個，因為生產力愈來愈低。（老公有冇做白老鼠？）佢食芝士會嘔，試過叫佢試味變晒樣，但我最叻整芝士蛋糕。」

距離預產期還有兩個月，她表示現時每日也會進行胎教，彈鋼琴及給胎兒聽歌，BB也有踢肚互動，更指日內會影大肚寫真留念。問到懷孕後口味有否轉變？她說：「我鍾意食炸嘢同埋辣嘅嘢，但有時因為皮膚敏感要戒口。（你肥肚唔肥身！）平時有做拉筋動作，不過為免老人家擔心，所以冇做倒立瑜伽。」更指懷孕後變女王，老公除了為她安排時間表，還不時幫她按摩。問到選擇開刀還是順產？她說：「順產，會選擇唔打無痛分娩針，因為想經歷吓嗰種痛楚。」