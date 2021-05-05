東方日報C1：劉詩詩邀拍「雙女主」劇　張鈞甯怕淪大茄拒合作

內地女星劉詩詩繼產後復出作演技被彈後，又在與倪妮合作的劇集中由主角變陪襯，慘被搶風頭。為了挽回劣勢，她主動邀請台灣女星好姊妹張鈞甯拍攝新劇，但有指張鈞甯避免重蹈覆轍做她的「下把位」，大派檸檬拒合作，隨即傳出2人關係破裂！

內地「四大花旦」之一的劉詩詩，2011年憑劇集《步步驚心》中「馬爾泰．若曦」一角爆紅，火速成為炙手可熱的女星，更因而與同劇台灣演員吳奇隆擦出愛火，其後拉埋天窗兼誕下囝囝「步步」，生活美滿！產後她未有息影，與朱一龍合作的復出作《親愛的自己》成為大眾焦點，可惜出師不利，除演技遭狠批外，更被彈現老態。今年初，她與內地女星「謀女郎」倪妮合作時裝劇《流金歲月》再遭滑鐵盧，劇集以她們的姊妹情作賣點，更以「雙女主」大鬥演技做噱頭，惟劇集經剪輯播出後，詩詩卻淪為配角，被倪妮搶盡風頭，引發雙方Fans互挖偶像的黑材料作攻擊，最終雙方公司團隊互告Fans收場，場面難堪又尷尬。

演技被比較

不過詩詩「屢敗屢戰」，有內地媒體指她近日接了一部同是「雙女主」的劇集，並主動出擊向台灣女星張鈞甯招手，豈料慘食檸檬，令雙方關係惹人關注。2人早於2010年合作過劇集《天涯織女》，當時有傳本是女主角的詩詩，因喜歡另一刁蠻嬌俏的女配角而甘願「自降身價」，做配角襯托張鈞甯，結果她的演出十分討好，受歡迎程度遠勝對方。2018年，張鈞甯參加內地綜藝節目《我就是演員》，演繹詩詩在《步》劇的其中一場戲，雖然表現不俗，卻遭網民狠批：「多謝張鈞甯讓我知道劉詩詩的演技。」

有指這兩次「慘痛經驗」令張鈞甯怕怕，為免重蹈覆轍再做「下把位」而斷然拒絕，以「要休息一陣子，暫無意接長篇劇」為由婉拒。其實近年她憑實力表現亮眼，去年在台灣電影《孤味》客串3分鐘，催淚演出大獲好評；與張震合作犯罪懸疑片《緝魂》，演重案組刑警一角又大放異彩。最近她更暴瘦演出新片《野鬼》，以及與徐若瑄合作的《誰在你身邊》，絕對不愁人氣和曝光率！

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