憑《風河谷謀殺案》(Wind River)於《康城電影節》獲「一種關注」單元最佳導演獎的編導Taylor Sheridan,新作《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)邀得美國女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)擔正,飾演一個空降森林消防員,在森林中收留一個父親被殺既男童,與2名追捕而來的殺手鬥智鬥力。

安祖蓮娜宣傳新片時,談到與片中失意的女主角有共通之處,暗示與男星畢彼特(Brad Pitt)婚姻破裂後受到打擊:「我自己人生中亦感到有啲打擊,大家有時都會咁,我覺得自己冇好好振作,覺得有啲心灰意冷。」她與畢佬於2019年離婚,直到現在仍然未談好6名子女撫養權的安排。

她自言像角色要穿越火焰般勇往直前:「不惜一切你都要對抗所有撲埋嚟嘅嘢,當你作為一個人感到呢樣嘢,你有個好機會去做到一件藝術,可以透過角色表現到自己經歷同成長。我哋真係穿越火焰,佢好熱又好危險,當我哋去到另一端,真係好似完成到啲嘢咁。」