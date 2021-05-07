低延遲+高流明　家用4K投影機

娛樂用投影機近年主要分掌上型及家用型，前者賣點是小巧，方便攜帶使用，但受體積所限性能大多一般；後者則主打高規格，但體積偏大，較適合坐放家中使用。ViewSonic新推的4K投影機PX701-4K屬於後者，顧名思義可投射出3,840x2,160的超高清畫面，並支援 HDR/HLG、4.2ms反應時間及240Hz更新率，不但適合睇戲，連投射高動態遊戲也應付自如。

此機的投影尺寸介乎30至300吋，投影距離為1至10.96米，短至3.32米就能投出100吋畫面，而且它內置了曲面變形校正、自動垂直梯形修正、水平/垂直梯形修正與四角調整功能，配合機頂的焦距與縮放轉盤，影音新手也能調整出理想影像。此機另一賣點是亮度達到3,200 ANSI，大白天畫面也能睇得清楚，當然想得最佳畫質，還是在全黑環境使用啦！

一如市場的新式投影機，它也植入了喇叭，輸出有10W，音量開到一半已非常響亮。另外，測試發現它的操作雜音並不高，幾乎無聲，官方數字節能模式下只有27dB，不會對喇叭聲音造成干擾。反而要注意機身運作時會有微溫，出風口會感受到明顯熱力，使用時建議放在通風位置。