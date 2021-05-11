爆老婆鍾意鬍鬚　陳展鵬慘豬成個月冇得錫囡囡

視帝陳展鵬、黃智賢（Ben）、馮盈盈、劉佩玥等出席無綫新劇《逆天奇案》宣傳，監製劉家豪公布該劇首集7天跨平台總收視27.6點，除暫成為本年度首集最高收視，亦暫成為兩線劇集首集收視冠軍，高層杜之克也有現身打氣。

對於劇集收視成績理想，展鵬與Ben也表示開心，同聲表示已於群組約飯敍，奈何禁聚令關係，故會待條件放寬再聚。問到太太單文柔可有捧他場？展鵬笑說：「OK，佢鍾意我啲鬚。（有冇避開唔睇你同林夏薇啲甜蜜戲？）有啲橋段係喺我度抄番嚟，平時我會同太太撩交打嘅，係情趣。（太太有冇發現似曾相識？）佢蔑視我囉！仲話咁熟嘅，有啲橋段係同太太生活上某啲細節嘢，嚟緊都會有，都係甜蜜同開心。」雖然太太冧爆他留鬚造型，但女兒小豬比卻對此大呼驚驚：「真係手掌手背都係肉，所以拍攝幾個月冇錫到個女，好大犧牲，最近都有留番少少鬚，惟有早上錫個女，到晚上啲鬚生番出嚟，咁就錫太太。」談到剛過去的母親節，展鵬透露一日走足三場，分別是外母、太太及自己媽媽，至晚上返到家已攰到腳仔軟，幸而下個月父親節，笑指屆時輪到他享受。

而Ben則表示母親節當日，一早起床安排三隻愛犬，撲到床上錫太太，晚上與太太及外母於屋企食刺身慶祝。