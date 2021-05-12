鄧月平後悔錯過良緣　依家有男友會崩潰！

現年23歲的藝人鄧月平（Larine）與前公司完約後自立門戶，成立工作室，推出個人單曲《U》，闊別2年多再出歌的她表示：「作曲人話係掛住人時寫呢首歌，我覺得好有feel，就將自己暗戀掛住人嘅情愫擺落去，改咗少少詞。」她表示今次嘗試填詞是因為自己愛把感受寫成詩：「我發現備忘錄有2、3百份詩詞，我係好感性嘅人，有感覺時就會寫低。」她坦言由細到大都不敢表白，曾錯過一段戀情：「想出呢首歌因為覺得人生苦短，人嘅生命變幻無常，所以趁嗰個人仲喺度時要盡快講，如果怕講出口，就唱出嚟。（好後悔？）所以歌詞最後一句就係寫，『遙遠的最幸福狀態是有你的未來』。（依家學識咗勇敢同人表白？）如果我依家遇到鍾意嘅人，我會講，但冇，哈哈。」

現時工作忙碌的她表示沒有時間拍拖：「因為啱啱自組工作室，發現好多行政上幾難搞，創作都多咗參與，歌同電影方面有啲分身不瑕，又拍飲食節目，想將事業圓滿啲先諗愛情，早幾年初入行冇安全感就比較渴望拍拖，比較孤獨，想隔籬有人陪，但依家安全感係嚟自事業，依家真係好忙，如果有男友我應該會崩潰！」樣靚身材正的她又自言異性緣一向很差，笑言冇人追：「我平時日常生活係朝早起身、化妝、做嘢，然後去街市買餸番嚟煲湯煮飯。（賢妻良母型仲吸引？）唔係啦，可能香港男仔怕醜，有意思都未必夠膽同你講。」

對於自組工作室，因為Larine想趁年輕時博一博，投資了6位數的她自言將所有嫁妝都攞埋出來，幸好沒有蝕錢，一直翻本：「我之前上節目，堪輿學家話我係『女將軍命』，一定要使賺番嚟嘅錢，之前我係愈儲錢就愈難賺錢，如果銀行有舊錢我就會病或入醫院，但發現開咗工作室一直使賺番嚟嘅錢，一路啲job又係咁番嚟，幾神奇。（但始終大數目會唔會有壓力？）做唔到想做嘅嘢同冇錢我兩樣都驚，但我比較驚做唔到想做嘅嘢，因為搵好多錢唔一定開心，但做到想做嘅嘢嘅開心係無價。」

化妝：Andy Lee (@andy_makeup_)

場地：La Serre