負面新聞影響　名嘴艾倫宣布結束19年清談節目

美國著名同志名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）主持的日間清談節目《The Ellen DeGeneres Show》宣布將於來年春季播埋第19季之後將結束。

消息傳出後，艾倫亦於今日播出的清談節目結尾時正式宣布節目完結的消息。她說：「如果你有睇開呢個節目，你會知道幾星期前我哋慶祝我哋3,000集播出！我知道係好多。而今日，我有消息要公布。今日，我宣布下一季即第19季會係我節目最後一季。所以，過去18年改變咗我生命。而我永遠感激你哋所有人收睇，歡笑、跳舞。。。有時哭泣。呢個節目係我人生中最偉大嘅經驗，而我為此而欠你哋。多謝。」而艾倫亦指決定完結節目之前想了很多，除了冥想之外亦與妻子Portia談論過。她笑言要休息下不再談話。而她更透露兩年前與華納簽多3年合約時已衷心知道19季會是最後一季，她一向相信自己的直覺，而直覺告訴她昤是時候完結。

雖然艾倫沒有具體解釋清談節目完結的原因，但有傳媒指去年她被員工爆是「雙面人」，私底下對員工粗魯無禮之外，又指節目工作環境不良，存在種族歧視、欺凌、恐嚇甚至性騷擾。因而令節目收視率狂跌。有指艾倫曾告訴製作團隊自己已經受夠了，是時候離開節目。