8屆港男冠軍去向！袁偉豪堅係歷屆「人生勝利組」

2007年香港先生冠軍袁偉豪最近40歲生日，佢趁呢個大日子發表「人生勝利組」生日感言，隨即引來網友極大回響！相比起其他歷屆港男冠軍，袁偉豪係「人生勝利組」絕對當之無愧，貴為無綫力捧小生之餘，又娶到富家女張寶兒做老婆，家住逾6,000萬獨立屋，人生如此，夫復何求？不過正所謂，同人唔同命，同遮唔同柄，無綫舉辦了8屆香港先生選舉，而其他7屆香港先生冠軍依家去向又如何呢？今日就同大家睇吓！

2005年冠軍高鈞賢

高鈞賢曾經被TVB力捧一度做過第二男主角，可惜後來發展平平降呢變配角，佢索性離巢北上發展，喺內地6年間嘗盡人情冷暖，試過因為普通話唔夠好錯失演出機會，但經歷都令佢成長唔少，今年佢決定回歸香港，跟邵氏簽咗5年經理人合約，重展拳腳。

2006年冠軍黃長發

黃長發當選港男冠軍後同鞋王鄧劍群三奶李姿霆（Karen）發展姊弟戀哄動一時，成件事對佢打擊好大，一度好怕陌生人目光，不過依家佢發展得唔錯，於2017年榮升模特兒公司老闆，2015年娶埋靚靚捷克籍模特兒女友Zuzana，兩人不時喺社交平台晒恩愛，仲想快啲生小朋友。

2007年冠軍袁偉豪

「人生勝利組」袁偉豪一定係歷屆最幸運嘅一個，選完後獲TVB力捧，憑《城寨英雄》牙佬一角而人氣急升，喺台慶獲得「最受歡迎電視男角色」，後來更於多套劇集擔正男一位置，愛情方面同張寶兒拍拖到結婚感情順利，2人斥資逾6,000萬買入愛巢，事業家庭兩得意，有車、有樓、有靚老婆，難怪佢喺40歲生日當日發表「人生勝利組」感言。

2008年冠軍朱允崇

大家對呢個名應該有啲陌生，來自美國嘅佢個樣鬼鬼哋，高大又周身肌肉，順利獲得冠軍，不過當年佢冇選擇加入TVB，而係返回美國完成大學學位課程，連社交平台都冇，想睇佢只能睇舊相喇！

2009年冠軍許家傑

當選後許家傑捱咗8年演路人甲同閒角嘅日子，縱然收入微薄，不過佢冇放棄，咬緊牙關，可能真係坎坷過後有艇搭，終於畀佢等到《愛‧回家之開心速遞》送水輝一角，跟大小姐林淑敏演一對，成為《愛‧回家》入面其中一對最受歡迎嘅CP，佢亦都憑呢個角色彈起，成功入屋！《愛‧回家》以外，許家傑亦拍咗唔少好睇嘅劇集，好似《機場特警》嘅宋天機及《反黑路人甲》嘅司徒信。

2010年冠軍翟威廉

8料冠軍翟威廉當選後參演唔少劇集，不過一向對人生好有計劃嘅佢深明演員未必能夠演到老，所以近年佢開始轉型做KOL，成立「Happy Live」邀請唔同好友開Live直播唱歌，點擊成績相當唔錯，而佢又開設清酒店榮升老闆，雖然最近捲入桃色新聞，但憑住真誠告白化解一場公關危機，坦白公開自己嘅生活模式，成功拆彈，網友唔反感之餘，仲覺得佢坦白得可愛。

2011年冠軍李晉強

有一雙瞇瞇眼嘅李晉強樣貌可愛，當選後佢簽約TVB，主要客串劇集，曾喺《EU超時任務》中扮演朱千雪弟弟。2018年離巢後轉型做KOL，擁有自己嘅視頻網站同經常喺社交平台賣產品。

2016年冠軍黎振燁

當選後喺TVB發展唔錯嘅黎振燁，喺《機場特警》更有突破演出，不過被影到背大肚妻撻着前港姐朱智賢，兩人於山旯旮食蛋糕，形象插水，自此被無綫掟入「雪櫃」，至今未見任何演出，翻生機會近乎零。

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