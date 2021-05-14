Rolls-Royce Ghost菁英貴公子　自駕享受

繼之前勞斯萊斯（Rolls-Royce）Ghost Extended長軸版抵港後，最近標準版也接續抵港。標準版Ghost和長軸版主要分別，是標準版車長和軸距均較長軸版短170mm，相對地後排有幾舒適有幾豪已不是重點，駕駛享受才是焦點，更適合有能力的菁英才俊和新一代買家自駕出行。

進化至第2代的Ghost，採用廠方最新的「Architecture of Luxury」專屬全鋁車架構建，是繼旗艦級Phantom和Cullinan之後，品牌第3款採用全鋁車身架構之車型。車身隔板和底板均採用雙層結構，加上完美的50:50前後重量分配比例及更低的車身重心，與全時四驅系統、全輪轉向系統及首次應用於全線新Ghost的Planar懸掛系統完美契合。拍攝當日天陰下雨，路面濕滑，行車表現極之穩紮，尤其在高速過彎時，同時將昇華至「陸地飛行」級駕乘享受極致體現。

規格表

車型：四門四/五座位轎車

引擎：V12雙渦輪增壓

容積：6.75L

最大馬力：571ps/5,000rpm

最大扭力：850Nm/1,600rpm

傳動：八前速ZF自動波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.8秒

體積：5,546×1,978×1,571mm（長×闊×高）