Rolls-Royce Ghost菁英貴公子 自駕享受
2021年05月14日 16:00
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全新第2代Ghost標準版車長5,546mm，軸距3,295mm，均較長軸版短170mm，最啱喜歡自駕出行的新一代菁英車主。（胡振文攝）
繼之前勞斯萊斯（Rolls-Royce）Ghost Extended長軸版抵港後，最近標準版也接續抵港。標準版Ghost和長軸版主要分別，是標準版車長和軸距均較長軸版短170mm，相對地後排有幾舒適有幾豪已不是重點，駕駛享受才是焦點，更適合有能力的菁英才俊和新一代買家自駕出行。
進化至第2代的Ghost，採用廠方最新的「Architecture of Luxury」專屬全鋁車架構建，是繼旗艦級Phantom和Cullinan之後，品牌第3款採用全鋁車身架構之車型。車身隔板和底板均採用雙層結構，加上完美的50:50前後重量分配比例及更低的車身重心，與全時四驅系統、全輪轉向系統及首次應用於全線新Ghost的Planar懸掛系統完美契合。拍攝當日天陰下雨，路面濕滑，行車表現極之穩紮，尤其在高速過彎時，同時將昇華至「陸地飛行」級駕乘享受極致體現。
規格表
車型：四門四/五座位轎車
引擎：V12雙渦輪增壓
容積：6.75L
最大馬力：571ps/5,000rpm
最大扭力：850Nm/1,600rpm
傳動：八前速ZF自動波箱
驅動：前置引擎、四輪驅動
0~100km/h：4.8秒
體積：5,546×1,978×1,571mm（長×闊×高）