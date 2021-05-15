「YOLO女」Smiley曾患免疫系統病：高燒半昏迷

直播平台旗下人氣主播Smiley（敖可凝）、kk（關佩姿）及阿Lu（崔可迪），位位都有過人之處吸引粉絲，其中台柱Smiley坐擁近10萬粉絲，識彈結他、唱歌及作曲，近排學埋打碟及跳舞，之前更是ViuTV節目《YOLO的練習曲》女團成員之一。原來讀航空服務的她去年畢業，但撞正疫情，空姐失業，碰巧此平台接觸她，故就有此嘗試：「多個平台畀我接觸多啲人，表現自己。」

但講到她在10年前患上罕見的免疫系統病，她表示當時幾嚴重：「高燒到半昏迷，嗰時因為要休學，所以嘗試接觸音樂，但嗰時甫片冇出樣，因為食藥影響外觀，食咗5、6年高劑量類固醇，一日要食12粒，搞到個樣好腫、好多暗瘡，好冇自信。」她坦言當時被同學網絡欺凌：「佢哋會講『咁嘅樣就唔會甫自拍啦』、『你整容失敗呀，點解返嚟唔同咗樣嘅』，嗰陣好唔開心，朋友又唔多，唯一心靈慰藉就係音樂。（依家有咁多粉絲威番畀佢哋睇？）唔會，我覺得自己要做得更加好，因為對自己要求高，做唔到目標唔死心，仲有好多進步空間。」她亦謂現時病情叫做穩定，只要不復發就得，亦已不用再食藥。

而阿Lu之前就以組合Myar出道，但期間打了5、6年官司，到最後組合亦解散。他曾參加《全民造星》，除了憑唱歌跳舞吸引粉絲外，直播又玩埋幫人占卜，解除疑難雜症。而他近排亦推出了新歌《Never Look Back》，希望不要被之前不開心事框住自己，重新出發：「我成日好depressed（情緒低落），之前組合時唔知做緊咩，做緊嘅嘢又唔係自己最想做嘅，但依家入咗間音樂Label，音樂風格係自己想做嘅嘢。」

至於kk除了幕前工作外，平時亦會兼職教瑜伽及幫人補習，原來她是讀中文教育出身，但就沒有選擇做老師：「因為鍾意幕前，同埋我教書，我都會同學生講讀書只係其中一條路，想幫學生發掘自己條路。（家人支持你做幕前？）有畀家用就得，哈哈。」

講到不少粉絲會課金，他們就謂自己與粉絲是「講心不講金」，阿Lu表示：「睇直播fans會覺得好似同佢交流，但我啲fans好犀利，喺我生日時會整個廣告板喺尖沙咀，好肯幫助我哋。」kk亦開心粉絲是真正欣賞自己：「會覺得你真係唱得好聽先會留喺度支持你，甚至我出面有其他拍攝工作，佢哋都會支持埋。」

場地：紅堂