前無綫藝員陳積榮不敵癌魔　終年38歲

前無綫藝員陳積榮（Jeff）於去年8月拍片公開自己患上第4期肺癌，一路以積極的心態對抗癌魔，近月病情一直反覆，身體狀況愈來愈差，暴瘦至皮包骨，更因接受化療令頭髮甩掉變光頭，他慨嘆表示：「我瘦到似外星人。」雖然未曾放棄，但最終未能如願康復，於今日傳來病逝的噩耗，終年38歲！

有社交網專頁透露Jeff離世的消息：「感謝大家的愛，Jeff於今晨在親人的陪伴下，已暫別我們回到天家。Jeff是一位溫柔的勇士，他勇敢堅毅，一直奮戰到最後，他曾說：『我好幸運身邊有很多朋友去陪我戰鬥，無論我戰勝與否，都希望用我的力量豐富大家！』現在他已不再痛苦了！再一次感謝大家一直以來的支持及鼓勵！他的愛和精神會一直長存我們心裏！」

在得知患上第4期肺癌，Jeff曾表示：「因為呢個病，我開咗一個時間掣，好似死亡筆記話你聽仲有幾多時間。」言語間令人感到絕望，當時醫生指因有擴散迹象，對比相同的病例，最多可能得半年命。雖然如此，Jeff未有放棄一直堅持治療希望活下去，但因藥物的費用高昂，第三代標靶藥估計要5、6萬一個月，他曾拍片希望大家能夠提供醫療意見之外，亦可以提供經濟援助，不少藝人如孫慧雪、郭富城、林盛斌等亦有幫忙轉發為他集氣。

於無綫藝員訓練班便認識Jeff的孫慧雪，在社交網發文悼念相識超過15年的好友：「你係我心中嘅勇士，你好叻呀！撐到最後！現在只係短暫離別，我哋將來再聚，多謝各位一路以嚟嘅支持 ！衷心感謝。」接受訪問時她說：「係呀，佢今朝早已經離開咗我哋，雖然我哋好唔捨得，但係佢一直都好勇敢咁撐落去，亦都辛苦咗一段時間，依家佢可以去一個舒服啲嘅地方，但係佢留畀我哋嘅回憶同埋精神，我哋一直都唔會忘記！」

而林盛斌得知Jeff離世消息後表示：「我啱啱都喺社交平台睇到呢個消息，雖然我同佢唔認識，但係我一路都有留意最近佢病情反覆嘅情況，其實佢已經好堅強，好勇敢，希望佢屋企人同朋友可以節哀順變，亦希望佢一路好走。」