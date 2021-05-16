嫌唔夠激情？陳凱詠網聊識男仔　見真身即彈鐘

環球「寵兒」陳凱詠被譽為貼地歌手，多首熱爆歌取材自生活，新歌《虛擬人與我》唱出與虛擬伴侶的相處，她自爆有網聊經驗，大學時期曾同隔籬學校的男同學網聊，但她利申不是以識男友為目標，而展開「激情」對話，純粹當識朋友，發現結果不似預期，即刻「彈鐘」：「傾完約出嚟見真人發覺完全唔好傾，原來個反差可以咁大，唔會乜都夠膽傾，又冇節奏、語調之分。（有下文？）冇呀。」

唔想拍散拖

雖然身邊有朋友成功透過玩交友App開花結果，但她堅決拒玩，深怕一不小心將私事全盤托出：「玩交友App花好多時間、心血，我又比較怕打字，無謂浪費人哋時間，加上我本身對人好容易講晒自己內心嘅嘢。」自認傳統的她表示現階段不是特別渴求拍拖，反而是跳Step期盼遇見「未來老公」：「我係老土嘅，拍拖無謂拍散拖，不如搵個可以組織家庭。（閃婚？）我個人好難落決定、好保護自己，識落一個人要慢慢觀察、再敞開心扉，以我性格未必閃到。」

將來是嚴母

她期待有日建立家庭皆因想生兒育女，以前曾幻想過24歲結婚、翌年再生小朋友的「藍圖」，但人愈大愈覺得急不來，目前她將重心放在事業上，如果將來有了小朋友，她相信自己是嚴母：「一定要小朋友好有禮貌，冇禮貌係會罰，但我唔會畀小朋友好大壓力，因為我細個嘅時候，爸爸、媽媽冇逼我去做啲咩，係個好快樂嘅成長環境，我會參考番呢個方法。」