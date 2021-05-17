學韓星綁高馬尾　讓臉變小又減齡

對長髮女來說，夏天是個討厭季節。只要一出汗，頭髮就變得濕濕黏黏的，都不知要洗多少次頭！所以女生在炎夏最愛綁高馬尾，但到底高馬尾要怎麼綁，才不會禿和髮量少，同時又做到修飾臉形和減齡的作用？馬上教大家幾個步驟，跟住學就能輕易打造出像韓國女星IU、朴敏英，或韓團BLACKPINK成員Jennie、Lisa的清爽利落高馬尾。

別讓高馬尾變低馬尾

一般人綁高馬尾，會採取直接一大束綁起來的方式，但這個方法卻往往令馬尾愈掉愈下，不到半天就變成沒有精神的低馬尾。而且許多女生在綁高馬尾時，因為擔心馬尾向下掉，會用橡筋綁得很緊，因而令頭皮緊繃而致頭痛。其實只要按髮型師的方法，採取分區綁的方式，就能免卻上述煩惱，綁出高挺馬尾，讓臉變小和發揮減齡作用。

分區綁技巧

綁高馬尾的最好方式，是分2段式綁法，不但能修飾臉形，還能讓側面的下巴線條更完美。

Step 1：先從眉峰位置向上對往頭頂，以雙手食指畫半圓形，再將上方髮束綁起，而髮尾就先夾起來。

Step 2：整理剩餘髮絲，向上抓到靠近原來綁好的髮髻處，同樣用橡皮筋綁緊。

Step 3：將上方髮髻的髮尾放下來，以食指於髮髻中心畫一直線、形成一個洞，再將髮束翻轉穿出洞口，拉緊髮束調整鬆緊。

Step 4：手勢由上而下，從洞口將步驟2的馬尾抓起來、穿過洞口，形成高馬尾。

Step 5：調整頭頂蓬度，遮掩剛剛的洞口，便大功告成。

高馬尾變出不同髮型

高馬尾本身的可塑性極高，既可襯齊劉海，又可以延伸出捲曲高馬尾、鬆軟丸子頭和雙高馬尾等不同髮型。參考韓國女星或女團成員的示範，就會得到更多靈感。