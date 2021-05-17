李文潔隱世索女　自爆匿廁所開餐！

曾參加《最後一屆口罩小姐選舉》、《美選D.n.A》和工展小姐，現職模特兒的李文潔（Liz），身材標青，但原來初入行做模特兒時，Liz是小肥妹，被人當面問是否懷孕，令她痛定思痛誓要改造自己，終於蛻變為美少女。

Liz自認無才藝無自信，當年參加美選，純粹陪朋友去參加 誤打誤撞入了圍，朋友卻落選，不過當時美選並沒有太大回響。一直在模特兒圈發展的她，經常需要穿泳衣，索性創業開設泳衣網店，零贅肉兼40吋長腿，自己做生招牌，吸納了不少網民粉絲。

分享減肥心得

Liz自爆以前既肥胖，性格又害羞，試過為避開同學，小息匿在廁所吃麵包。她笑說：「其實以前比較肥，依家賣泳衣，更有動力做運動，因為鍾意着泳衣同曬太陽，就不如賣埋，最巔峰期體重130磅，依家110磅。（冇反彈過？）因為我唔係節食，唔靠食減肥藥，用最健康方法去減，靠運動、戒零食和垃圾食物，唔飲糖分高飲品。（受了刺擊去減肥？）嗰年啱啱做模特兒，接唔到工作，畀人問係咪大肚，因為有大肚腩，發覺只係做呼拉圈冇效，網上睇到啲人跑步同戒口減肥，自己跟住做3、4個月就開始瘦。」她說初做模特兒時，一邊做售貨員、一邊讀IVE，一年後便輟學，回想起來大感可惜，現在想多學新事物增值，因為太鍾意健身，故計劃考健身教練牌。

與周潤發同場

除了做模特兒外，Liz亦有興趣在演戲和主持方面發展，曾拍過《賭城風雲3》，與周潤發同場，她興奮地說：「我演女主角嘅閨密，拍婚禮戲，記得有發哥在場，好開心呀！場戲有爆破，我同幾個人要跳落水，我唔識游水，當時好緊張，發哥教我幾個方法，佢好nice。」現時她間中亦有主持帶貨直播，在鏡頭前暢所欲言，喜歡與人互動，她說：「向來鍾意同朋友分享，好多朋友問我點減肥點做運動，我唔係做運動好勁，相比朋友做多少少，會分享做運動嘅心路歷程。」

Profile

生日：2月26日

三圍：32B、24、33

高度：1米70

嗜好：健身、煮嘢食