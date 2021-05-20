航拍達人教路！安全飛行攻略

航拍無人機由以前主要商業用途，隨着近年愈趨便宜，現在已成功走入平民百姓家。然而，當農村阿婆都識得用航拍機趕雀仔，當中卻衍生出不少安全問題。今次請來資深無人機導師謝百滔(Bruce)傳授大家飛行安全知識！

高度有限制

現時無人機主要分航拍機及穿越機兩類，Bruce指無論哪一類，當飛機離開地面一刻便要注意安全，「根據民航處指引，無人機的放飛高度不得超過地面以上300呎，飛行途中離地面高度(AGL)也不可超過。」意味就算在山頂向外飛，飛機也要跟隨山勢而降低高度。Bruce又補充，放飛時要遠離人群50米，只是直上直落也需要30米。

機身要睇清

無人機易受風勢影響，消委會曾就無人機進行測試，發現風速約每小時10公里的微風已足夠令部分樣本偏離預設位置。故此當暴雨、熱帶氣旋或強烈季候風警告生效就要停止飛行。即使受風穩定，風速也不得超過製造商的指定上限。Bruce強調：「飛時仲要確保能見度，目視飛行(VLOS)最遠距離為500米，看不到機身有機會牴觸指引。」

入夜即禁飛

YouTube上有不少維港夜景、穿梭高樓的航拍片，雖然壯觀，但Bruce指香港其實唔能夠夜飛。「民航處仲指明了哪些地方是禁飛區，機場、飛機升降航道附近固然唔得，民居、建築物其實都唔可以，除非這些地方受到操作員監控。」他又指，若然操作無人機因鹵莽或疏忽而危害他人或財產安全，便觸犯《1995年飛航（香港）令》（第448C章）第48條，可處罰款及監禁兩年。

受酬要申請

現時無人機缺乏發牌制度，但我們不時可在商業或婚攝上看到有人用般拍機拍攝。Bruce指，無人機重量在7kg以下又當作閒瑕活動的話，事前不用向民航處申請。然而只要用無人機提供受酬服務，就不論無人機重量，每次操作前都必須向民航處申請許可證，並須按民航處批出的條件提供服務，整個申請時間約為30天。

檢查兼校準

放飛前，要對產品有充分了解，把韌體更新至最新版本，參加製造商舉辦的訓練班有助改善操作技巧。Bruce教路，飛前要檢查螺絲、鏡頭有無鬆脫，螺旋槳及充電池有否變形損壞，並要留意電量是否足夠回航。另外，香港高樓林立，指南針較易出錯，飛前要校準指南針，成功接收多枚GPS衞星的信號，便可以安心放飛。

提升技巧班

想提升無人機駕駛技術，除可利用DJI的《Flight Simulator》進行模擬飛行練習外，報讀由DJI旗下機構UTC開辦的無人機通用技術課程也可以。課程歷時3天，包括一天理論學習及兩天飛行訓練，會教授應用技術、維護保養、危機處理等內容。網址：www.otg.com.hk/en/education