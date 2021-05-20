【營事檔案】菠蘿甜椒炒肉片　家常少油版

酸酸甜甜又有營養的菠蘿甜椒炒肉片，絕對是每個家庭的桌上都會出現的家常菜。這道炒肉片用了瘦肉片來代替半肥瘦豬肉或者排骨，有咕嚕肉的味道但大減油膩感，絕對是家常菜的健康之選。

菠蘿含纖維 促進腸道蠕動

很常見到中式小菜中都會有菠蘿作爲材料之一，而菠蘿有促進蛋白質消化的作用，它富含纖維，可促進腸道蠕動。另外，菠蘿藴含菠蘿蛋白酶，可以更容易把蛋白質分解，促進消化，令腸道容易更吸收，所以，菠蘿在這道菜中就有解膩的作用，令口感更清新開胃。此外，菠蘿含有豐富的維他命C，具有抗氧化功效，可以幫助身體對抗自由基的傷害，有助減低慢性炎症發生。而且維他命C亦可以有助維持皮膚健康，有助皮膚增加膠原蛋白的形成、減少皺紋。

另外，這道菜加入了兩款甜椒，青椒是未成熟的甜椒，而紅椒就是完全成熟的甜椒。兩者除了顏色不同之外，營養成分亦有所不同。青椒含葉綠素，有助抵抗紫外光，而且青椒的膳食纖維含量比紅椒和黃椒都要高，有助預防便秘。紅椒含有椒紅素，具有抗氧化及提高免疫力的功效。

紫洋葱 有益心血管健康

同時，這道菜也加了紫洋葱，洋葱作爲不同菜式中的最強配角，它的營養非常豐富，且對心血管健康尤其重要。洋葱富含益生元和膳食纖維，有益腸道及消化系統健康，平衡腸道細菌群。此外，紫洋葱同時含豐富花青素，具護眼護膚兼抗衰老作用。

這道菠蘿甜椒炒肉片健康又好吃，而且色彩豐富，小朋友一定也會很喜歡啊！

【菠蘿甜椒炒肉片】

材料：

菠蘿(切粒) 1/2 杯

紫洋葱 1/2 個

蒜頭 4粒

紅甜椒 1/2 個

綠甜椒 1/2 個

調味料：

鹽 少許

紹興酒 1湯匙

生抽 2茶匙

醃料：

生抽 2茶匙

生粉 2茶匙

鹽 少許

胡椒粉 少許

糖 1茶匙

做法：

1.蒜頭切片；紫洋葱切小塊；長尖紅辣椒去蒂及籽、切段。

2.豬肉切片，用醃料醃5分鐘，備用。

3.加入1茶匙油，爆香洋葱及蒜片，下豬肉片爆炒熟，盛起。

4.燒熱同一油鑊，爆香甜椒，將豬頸肉回鑊，加入菠蘿，拌入調味後，炒勻，上碟，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。