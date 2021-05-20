經典皮鞋品牌　齊齊變奏出擊

縱使具備出色精湛的製鞋技藝及悠久的品牌歷史，但如果拒絕與時並進去接受新事物，多年心血最終可能亦只會剩下一個名過於實的寶號而已。意大利AMEDEO TESTONI（前稱a.testoni）及美國COLE HAAN兩個同樣是擁有90多年歷史的經典皮鞋品牌，近年積極為設計注入嶄新元素去作出變奏，務求可以緊貼大勢潮流。今季兩大品牌亦各自帶來全新系列，不約以同地向舒適性着手，誓要推翻紳士鞋舒適性欠奉的刻板印象。

紳士鞋面配運動鞋底

1929年在意大利博洛尼亞創立的高級鞋履品牌AMEDEO TESTONI，過往90多年來一直沿用意大利製鞋工藝打造品質極致的鞋履設計，早已成為追求低調品味的優雅男士的入手皮鞋首選。今個春夏系列，AMEDEO TESTONI藉着換上全新名字就順勢將旗下鞋履款式全面改革，保留傳統設計精髓並與當代時尚風格結合，從而將歷史悠久的品牌引領至另一個層次。

一系列春夏新作繼續選用小牛皮、納帕皮及鱷魚皮等優質皮革打造，鞋履更分別採用品牌專利的縫合工法（Piuma Rapid Construction）、手套式縫合法（Bolognese Construction）及挪威式縫合法（Norwegian Construction）及雙色染色技法（Patina）等多種人手製鞋工藝演繹。同時為了提升鞋履的舒適度，部分鞋款更搭載OrthoLite鞋墊及XL EXTRALIGHT超輕鞋底，甚至於橡膠中底加入透明氣墊以提供緩震作用，將經典優雅的紳士皮鞋與具功能性的運動鞋底合二為一，為全新系列注入新世代的Hybrid玩味。

OriginalGrand系列有驚喜

雖然COLE HAAN於亞洲以至香港為人熟悉，好大程度是因為大約10年前品牌曾經推出過有Nike緩震技術加持的紳士鞋LunarGrand，亦可算是帶起「紳士波鞋」的始作俑者。但其實COLE HAAN早於1928年由Trafton Cole及Eddie Haan在美國芝加哥創立，一直製作鞋履及皮革產品，比起上文提及的AMEDEO TESTONI歷史更悠久。COLE HAAN與Nike分道揚鑣後，亦有繼續獨力開發出OriginalGrand及ZeroGrand等系列鞋款，延續將創新技術及傳統工藝結合的品牌風格。

今季品牌以OriginalGrand系列作基礎，分別延伸出OriginalGrand Energy及OriginalGrand Golf系列。前者運用品牌專利GRAND360技術製作，保留牛津鞋面設計並採用3層密度膠墊結構打造緩震鞋底，中層的凝膠墊受跑鞋啟發，具減震、緩衝及能量回饋。系列分別有Energy One及Energy Twin兩款設計登場。後者將紳士鞋轉化成高性能的無釘高爾夫球鞋呈現，採用GRANDFOAM中底及多向式凹凸坑紋設計，提供極佳的緩震性及防滑效果，讓穿者於場上可以從容不迫瀟灑利落完成每個揮桿動作。

模特兒：Coco Lam、Lawrence Fok @ Model One

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

服裝：Voltage Store、MR PORTER

場地：stain+