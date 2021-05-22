幫姜濤填咗5首作品！陳詠謙：最初唔係好溝通到

先後4次摘下「叱咤樂壇填詞人大獎」的陳詠謙日前接受電台訪問，談及首次跟著名填詞人恩師黃偉文（Wyman）見面，爆恩師劈頭就問：「你係咪要多啲錢呀？」嚇到他震，還怕自己叫價太高而失去機會，豈料Wyman肯支付高價。

陳詠謙高峰期1年填超過60首作品，林奕匡的《高山低谷》、JW《矛盾一生》，以至近期姜濤的《蒙着嘴說愛你》是代表作。他笑指填詞靈感多來自deadline：「最快是坐一程巴士就填好麥浚龍的的《炸彈人》，最頭痛是《矛盾一生》，是JW進了錄音室才填好一半，她錄上半首時，我還在後樓梯繼續寫。」

至於2018年為陳奕迅填《龍舌蘭》一曲被網友圍攻抨擊，他說：「填詞人跟運動員一樣，狀態有起伏，曾經有段時間不開心，都有想過是否要轉行呢？慶幸身邊有很多監製及歌手都拍我膊頭，表示相信我。」

近兩年他為姜濤（姜B）填了5首作品，談及與人氣王姜B合作，他說：「好老實，最初唔係好溝通到。佢其實很慢熱，不像其他歌手藝人會主動找你傾偈。《一號種籽》或是第2首《亞特蘭提斯》，我們都好少溝通。是去到《蒙着嘴說愛你》，才真正通了1次電話，那時剛巧疫情開始，大家都有不同感受，想把這些感受刻畫出來，交換了看法，就寫了《蒙着嘴說愛你》。」

談及姜濤受歡迎原因，他說：「最初我都以為他只是一個出來chok的偶像，是去到《孤獨病》及《蒙着嘴說愛你》兩首歌跟他多了聊天後，是對他刮目相看。對於我，他也算是個年輕人，而這年輕人很有想法、也很認識市場，但不會只顧潮流。」