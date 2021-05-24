眼線技巧懶人包　易學易跟！

眼線畫得好，不但樣子更有精神，就連妝容也會加倍自然精緻。今回就帶來6款簡單眼線，絲打們不妨跟住學。（互聯網）

對許多女孩來說，眼線大概是所有化妝技巧中最困難的關卡。只要一不小手畫歪或暈開了，整個眼妝可能就要卸掉重畫一遍。其實只要掌握正確畫法，一條細細的眼線絕對起到改變眼形及放大眼睛的功效，其作用就如畫龍點睛，令整體妝容加分！以下就和大家分享幾款眼線畫法，都是超日常、超簡單易學！

自然內眼線 眼睛更有神

早上趕出門懶化眼妝，又或跟男神行山跑步時，不想他看見你完全素顏？不妨快速畫條內眼線，就能讓原來無神的雙眼更精神。方法極簡單，只須用手指輕輕地翻起上眼皮，再用眼線筆將睫毛與睫毛之間的根部空隙填充就好。

半截式眼線 放大雙眼

很多新手一開始不會畫內眼線，就適合畫這款眼線。首先從眼尾1/3開始慢慢畫，並沿着眼尾畫出微微上揚的眼線就可以。這畫法毋須填充睫毛根部，但望落卻有拉長及放大眼形之效。

簡單上揚眼線 適合下垂眼形

這款眼線沿着內眼線位置往外延伸畫出一條上揚眼線，效果自然不誇張，還能改善下垂眼形。

開眼頭眼線 縮短眼睛距離

先找出上下眼角延伸的眼頭位置，再用啡色眼線膠或眼線液將內眼線延伸至填充眼角，畫一個小三角；然後畫出微微上揚的眼線就大功告成。這個畫法特別適合雙眼距離太開的女生，畫了之後會產生縮短眼睛距離的視覺效果。

眼瞼下至眼線 眼睛更大更深邃

畫法非常簡單，下眼線的部分不要貼着睫毛根部畫，而是保持一點點距離露出眼瞼的部分，讓眼尾部分有適當的留白，就能讓眼睛瞬間放大又深邃。

下垂眼線 「狗狗眼」無辜感

只要順着眼形及內眼線位置，沿着眼角的弧度畫出一條細細眼線，便能營造「狗狗眼」般的無辜感。