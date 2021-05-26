孖住林二汶直播Jam歌　阿Jer點解變金Jer？

歌手林二汶與MIRROR成員阿Jer（柳應廷）昨晚（25日）由黃丹儀和KB主持網上直播節目，2人大唱多首獨唱及合唱歌曲，二汶更挑戰選唱Serrini的《網絡安全隱患》，唱出另一種味道，獲網民大讚，而Jer又被歌迷稱為「金Jer」，受歡迎程度可見一斑。對有歌迷留寫「MM7」，他解釋是網上速成碼，代表「正」字，二汶即開心大笑：「多謝大家讚我哋正呀！」期間他們不停回覆歌迷留言，有歌迷留言問他們放假最想做甚麼，Jer表示：「多數會睇電影，唔使工作就拍拖。聽朋友講，去大自然可以散走壓力帶走唔開心，所以都準備遲吓試吓。」而她說放假最想甚麼也不做，追劇睇電視，認同大自然力量，故提議大家夏天行沙灘。有歌迷留言提議他們下次直播跳舞，二汶笑說自己一向是Dancer。阿Jer：「不過我排舞好麻煩，我記性比人哋慢，所以經常排排吓會狂叫尖叫，記唔到停晒喺度㗎！我班隊員都已經習慣咗我，一排舞就會大叫，佢哋唔理我，由我叫。」Jer表示願望跟二汶有合唱歌，二汶幽默地說：「我願意。」

二汶續分享一向喜歡梅艷芳和張國榮，出騷前經常翻看阿梅和哥哥的《冰山大火》，而Jer則喜歡陳奕迅，視為學習對象，他說最近忙於拍攝新節目《調教你MIRROR》：「會有新一面給大家看，我哋全部都唔化妝，素顏上鏡，話晒係偶像組合，平時花姐都要我哋好靚仔，如果打扮差，花姐會鬧，今次攞正牌唔用打扮，真面目示人，都幾得意。」二汶透露為其他歌手做唱片監製，至於自己新歌，等完成監製工作後才進行。他們並為DSE考生打氣，二汶自稱19歲未完成學業便入行，感覺當時不應該放棄進修，希望考生考完便要放下。Jer亦覺得：「考得好唔好都唔應該唔開心，條條大路通羅馬，向自己鍾意嘅夢想及目標進發先最重要，成績係其次。」 最後合唱《剎那的烏托邦》送給所有考生。