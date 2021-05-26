挑戰世界紀錄！孫儀凌領600師生笑對疫境

歌手孫儀凌（Elise）以微笑大使身份，到元朗路德會西門英才中學，和約100名中一學生、老師及校長簡加言齊集禮堂，參與「100萬個笑容」齊創健力士世界紀錄活動，人人戴住口罩並貼上心形香薰貼，再將微笑自拍照上傳「100萬個笑容」網上群組，集氣向全球發放正能量。活動完後，她被學生瘋狂集郵，有女學生跟她說：「加油！我支持你。」令剛入加樂壇的她冧到爆！

談及今次挑戰「100萬個笑容」，她說：「因為疫情關係，唔方便太多人聚集，校長先安排逾100名喺禮堂，同我一齊創造呢個健力士世界紀錄，其實樓上課堂，仲有500幾名學生透過學校直播參與，總數有成600幾名學生。」又指受疫情影響全民戴罩，加上近期天氣酷熱，令人感覺更焗更熱，故望藉着今次活動，齊齊貼上具殺菌及紓緩情緒作用的香薰貼，宣揚到「戴住口罩都開心」的訊息。

憶起青葱歲月

校長盡地主之誼帶Elise參觀烹飪、IT、跳舞、書法、科研等課室，大開眼戒的她驚訝謂：「嘩，依家啲學校好靚，好先進，設備齊全，同我以前讀嗰間大埔中學好唔同。」問到可憶起讀書時的青葱歲月？她興奮說：「有呀，當時我好鍾意做班長、風紀、學生會秘書，覺得好有優越感，可以做其他同學做唔到嘅嘢，譬如拎着好重嘅書薄可以搭老師專用𨋢，又可以自由出入教員室，同啲老師親近啲，可能我鍾意被人關注，所以大個咗就想歌手。」

而校長坦言並非關心是否成功挑戰健力世界紀錄，其重點是學生在疫情期間，可能遇上和家人相處、學業及前途等困擾問題，望支持今次活動，鼓勵到同學成為「笑容天使」，傳送正能量給身邊人。